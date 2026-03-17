Νετανιάχου: «Ευκαιρία για τους Ιρανούς να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους» μετά την εξόντωση Λαριτζανί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς «την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

«Σήμερα το πρωί, εξοντώσαμε τον Αλί Λαριτζανί, τον αρχηγό μιας συμμορίας κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνούν το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του.

«Κλονίζουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτό», τόνισε, προσθέτοντας πως «και αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε νωρίτερα την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.