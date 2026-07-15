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Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ
DEBATER NEWSROOM

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

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