Αγγλία – Αργεντινή: Προβάδισμα για τα «Τρία Λιοντάρια» με Γκόρντον
Έβαλε μπροστά την χώρα του
Η Αγγλία βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα στον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή το βράδυ της Τετάρτης 15/7.
Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με δράστη τον Γκόρντον, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Μαρτίνεζ και έκανε το 1-0.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις