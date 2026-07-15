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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγγλία – Αργεντινή: Προβάδισμα για τα «Τρία Λιοντάρια» με Γκόρντον

Έβαλε μπροστά την χώρα του

Αγγλία – Αργεντινή: Προβάδισμα για τα «Τρία Λιοντάρια» με Γκόρντον
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Η Αγγλία βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα στον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή το βράδυ της Τετάρτης 15/7.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με δράστη τον Γκόρντον, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Μαρτίνεζ και έκανε το 1-0.

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