Ιρανικό χτύπημα σε μονάδα αφαλάτωσης του Κουβέιτ – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο – Οι IDF βομβαρδίζουν την Τεχεράνη

Ολοένα και περισσότερο κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο να διανύει την 31η ημέρα του, με τη διπλωματία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελίσσονται παράλληλα.

Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν μια σειρά από επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο, με θύματα και υλικές ζημιές, την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν ενισχύσεις στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε από τη μία αισιόδοξος για συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει ήδη αποδεχθεί μεγάλο μέρος του αμερικανικού σχεδίου. Την ίδια ώρα, βέβαια, δεν απέκλεισε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Επίσης, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη, εξακολουθεί να απορρίπτει το ενδεχόμενο διαλόγου.

Το Ισραήλ προειδοποιεί για επικείμενες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στα νότια προάστια της Βηρυτού και διατάζει τους κατοίκους επτά περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Πρόκειται για τις περιοχές Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Haddad, Borj el-Brajneh, Tawhidat al-Ghadir και Shiyah.



Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στις περιοχές.

Νέες εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό στις 06:43 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. της αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του Channel 12 ανέφερε ότι οι εισερχόμενοι ιρανικοί πύραυλοι που σήμαναν συναγερμό στο νότιο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν εκτός των συνόρων της χώρας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 06:00 ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στον δεύτερο μήνα του.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν αυτή τη στιγμή στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρει τυποποιημένο λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων του Ιράν.

הפגיעה בתעשיות הצבאיות נמשכת ללא הפסקה: יותר מ-120 חימושים הוטלו לעבר אתרים ששימשו למחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה בטהרן



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים בשעות הבוקר המוקדמות גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.



גם בגל תקיפות זה, צה"ל מיקד את… pic.twitter.com/cDhVlqfgBF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Τραμπ για Ιράν: Συμφώνησαν σχεδόν και στα 15 σημεία του σχεδίου μας

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει το νησί Χαργκ, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είπε στους FT: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι».

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους FT. «Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό» σημείωσε.

Σε ερώτηση για την άμυνα του Ιράν στο νησί Χαργκ είπε: «Δεν νομίζω ότι έχουν καμία άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».

Έσπευσε να σημειώσει πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω Πακιστανών βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Στη συνέχεια έκανε μια σειρά νέων δηλώσεων πάνω στο Air Force One. Ο ίδιος τόνισε πως το Ιράν έχει αποδεχθεί «ως επί το πλείστον» τη λίστα 15 σημείων που οι ΗΠΑ μετέφεραν μέσω του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου. «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το κάνουν;» είπε.

«Ζητήσαμε 15 πράγματα, και για το μεγαλύτερο μέρος, έχουν συμφωνήσει. Θα ζητήσουμε ακόμα δύο–τρία πράγματα», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως το Ιράν έχει δώσει πετρέλαιο στις ΗΠΑ, το οποίο θα αποσταλεί αύριο, ως ένδειξη σοβαρότητας στη δέσμευσή του για τη συμφωνία. Δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι οι σημαντικές απώλειες στην ηγεσία της Τεχεράνης και η καταστροφή βασικών δομών αποτελούν ουσιαστική ανατροπή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Oρμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Oρμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε. U.S. President Donald J. Trump tells reporters aboard Air Force One that Iran has given the United States a “tribute” of 20 oil tankers that are expected to begin crossing Monday morning through the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/IBOt9OkumU— OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο. «Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν. Speaking to reporters onboard Air Force One, President Trump claims that there have already been two “regime changes” in Iran, and that the members of both the first and second regimes are all dead, while the third regime has been “very reasonable.” pic.twitter.com/DPKX0OJ80d— OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και μια ανάρτηση στο Truth Social: «Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλά σημεία που στοχεύαμε εδώ και καιρό έχουν πληγεί και καταστραφεί από τον μεγάλο στρατό μας, τον καλύτερο και πιο ισχυρό στον κόσμο».

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο με πέντε νεκρούς

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε την πόλη Σάκρα στο νότιο Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δύο ακόμη άτομα.

Κυανόκρανος νεκρός σε έκρηξη στον Λίβανο

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σκότωσε κυανόκρανό της στον νότιο Λίβανο.

«Ένα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο χθες βράδυ όταν βλήμα εξερράγη σε θέση της FINUL κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ», στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται εχθροπραξίες ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ «άλλος ένας τραυματίστηκε» και βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, ανέφερε η δύναμη του ΟΗΕ. A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace.— UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026

«Δεν γνωρίζουμε την προέλευση του βλήματος» ως αυτό το στάδιο «και διενεργούμε έρευνα για να εξακριβώσουμε όλες τις περιστάσεις», πρόσθεσε η διοίκηση της δύναμης, που θύμισε ότι εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον μελών της αποτελούν εγκλήματα πολέμου δυνάμει του διεθνούς δικαίου. UNIFIL extends our deepest condolences to the family, friends, and colleagues of the peacekeeper who lost his life while bravely carrying out his duties.



Our thoughts and hopes are also with the injured peacekeeper, who is currently in hospital with serious injuries.— UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026

Λίγες ώρες μετά, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι ο κυανόκρανος της λεγόμενης προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε στον Λίβανο χθες, ήταν μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση «εκφράζει τα πιο βαθιά συλλυπητήριά της» για τον «θάνατο ινδονήσιου κυανόκρανου και τους τραυματισμούς άλλων τριών» εξαιτίας πυρών «πυροβολικού» εναντίον της θέσης της, κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και απαιτεί «διεξοδική και διαφανή έρευνα» για αυτήν, σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Το Ιράν έπληξε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ – Ένας νεκρός

Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.

«Κτίριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.

Δέκα στρατιωτικοί τραυματίες σε επίθεση εναντίον της βάσης τους στο Κουβέιτ

Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση εναντίον εγκατάστασης των ενόπλων δυνάμεων στο μικρό εμιράτο του Κόλπου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το γενικό επιτελείο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 12 drones του εχθρού στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου.

Μια από τις επιθέσεις αυτές είχε στο στόχαστρο στρατόπεδο και «τραυμάτισε 10 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, που δέχονται τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες», ενώ «προκάλεσε υλικές ζημιές στην εγκατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιτελείου.

Αναχαιτίσεις drones και πυραύλων στη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του σουνιτικού βασιλείου.

«Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία» της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, χωρίς να διευκρινίσει από πού εκτοξεύτηκαν.

Αντίποινα για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές λέει το Ιράν

Ο διοικητής της αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 29/3 ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αντίποινα για επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη τεθεί στο στόχαστρο βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, ανακοίνωσε ότι το Ιράν έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις αντιποίνων για επιθέσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έπληξαν κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Όπως δήλωσε, το Ιράν στοχοποιεί στρατηγικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Μουσαβί, μεταξύ των στόχων που έχουν ήδη πληγεί περιλαμβάνονται οι χημικές βιομηχανίες στο Νεότ Χοβάβ, ένα διυλιστήριο, δύο χαλυβουργίες και δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής αλουμινίου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα «επώδυνα πλήγματα» θα συνεχιστούν «μέχρι να δούμε τον πόνο στα μάτια σας», προειδοποιώντας για περαιτέρω επιθέσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στην περιοχή.

Οι δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

ΔΟΑΕ: Εκτός λειτουργίας ιρανικός πυρηνικός αντιδραστήρας βαρέος υδατός στο Χοντάμπ

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ο ιρανικός πυρηνικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ (Αράκ) Ιράν «υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν είναι πλέον επιχειρησιακός», επιβεβαιώνοντας την έκταση των καταστροφών μετά από επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ. IAEA informed by Iran that the heavy water production plant at Khondab was also hit today. No radiation risk seen as installation contains no declared nuclear material.



Separately, Iran reported today that an industrial facility – the Khuzestan Steel Production Factory which… pic.twitter.com/SqX1ZcqM5n— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 27, 2026

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι «η εγκατάσταση δεν περιέχει δηλωμένο πυρηνικό υλικό», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ένδειξη παρουσίας υλικών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο πυρηνικό κίνδυνο.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε τον αντιδραστήρα Khondab την Παρασκευή, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι τα συμπεράσματά της βασίζονται σε ανεξάρτητη ανάλυση δορυφορικών εικόνων καθώς και στη γνώση που διαθέτει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

Το Χοντάμπ αποτελεί μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και συνδέεται με εγκαταστάσεις παραγωγής βαρέος ύδατος, το οποίο χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένους τύπους πυρηνικών αντιδραστήρων.

Η υπηρεσία συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, με στόχο την αποτροπή κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πυρηνική ασφάλεια.

Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή το πρωί κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από εκατό χιλιάδες πολιτικά κτίρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές κάπου 40.000 κτίρια -κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών-, ανέφερε ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας μέσω X χθες.

Η Ερυθρά Ημισέληνος επισήμανε ακόμη ότι 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας χτυπήθηκαν επίσης στους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς ως χθες στις 08:00.