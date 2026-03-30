Τραμπ: “Το Ιράν αποδέχτηκε πολλά σημεία του σχεδίου μας – Θα μπορούσαμε να πάρουμε το πετρέλαιό τους”

Συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη μία κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο αφήνει ανοιχτές τις απειές περί στρατιωτικής δράσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει το νησί Χαργκ, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, είπε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι».

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», σημείωσε ακόμα και σημείωσε πως «θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό».

Σε ερώτηση για την άμυνα του Ιράν στο νησί Χαργκ είπε: «Δεν νομίζω ότι έχουν καμία άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».

Έσπευσε να σημειώσει πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω Πακιστανών βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Στη συνέχεια, σε σειρά νέων δηλώσεων πάνω στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως το Ιράν έχει αποδεχθεί «ως επί το πλείστον» τη λίστα 15 σημείων που οι ΗΠΑ μετέφεραν μέσω του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου. «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το κάνουν;» είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

.@POTUS: "I do see a deal in Iran, yeah. Could be soon." pic.twitter.com/vr9CVkNvDa— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει δώσει πετρέλαιο στις ΗΠΑ, το οποίο θα αποσταλεί αύριο, ως ένδειξη σοβαρότητας στη δέσμευσή του για τη συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

REPORTER: You had offered a 15-point plan to Iran. Did they ever come back and give a response?@POTUS: "Yeah… They gave us most of the points — why wouldn't they?… and just to prove that they're serious, they gave us all of these [oil] boats." pic.twitter.com/fGRhahm5Mm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι οι σημαντικές απώλειες στην ηγεσία της Τεχεράνης και η καταστροφή βασικών δομών αποτελούν ουσιαστική ανατροπή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Oρμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Oρμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο. «Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και μια ανάρτηση στο Truth Social: «Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλά σημεία που στοχεύαμε εδώ και καιρό έχουν πληγεί και καταστραφεί από τον μεγάλο στρατό μας, τον καλύτερο και πιο ισχυρό στον κόσμο».