Σχέδιο δολοφονίας Τραμπ και Βανς: Ετοίμαζαν επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο – 8 συλλήψεις

Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις τρομοκρατίας των τελευταίων χρόνων στις ΗΠΑ ξεσκέπασαν οι ομοσπονδιακές αρχές με 8 άτομα να παραπέμπονται στην Δικαιοσύνη για σχέδιο μαζικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Freedom 250, εκδήλωση που διοργάνωσε το UFC στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου.

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο ενοποιεί τις επιμέρους υποθέσεις που είχαν ανοίξει σε διάφορες Πολιτείες και περιγράφει μια καλά οργανωμένη συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του επιχειρηματία Ίλον Μασκ, άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και πολιτών που θα βρίσκονταν στην εκδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 8 συλλεφθέντες κατηγορούνται για συνωμοσία παροχής υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική δράση και για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία ομοσπονδιακών αξιωματούχων σε ομοσπονδιακό έδαφος, αδικήματα που επισύρουν ποινές από 15 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια.

Το σχέδιο για “λουτρό αίματος” στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με ένορκες καταθέσεις του FBI, το πρώτο στάδιο του σχεδίου προέβλεπε την απογείωση drones φορτωμένων με εκρηκτικά πάνω από τον χώρο της διοργάνωσης.

Οι εκρήξεις θα προκαλούσαν μαζικό πανικό και θα εξανάγκαζαν χιλιάδες θεατές αλλά και τους προστατευόμενους επισήμους να κινηθούν προς προκαθορισμένες εξόδους διαφυγής.

Σε εκείνα ακριβώς τα σημεία θα βρίσκονταν αναπτυγμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, οι οποίοι θα άνοιγαν πυρ τόσο κατά των υψηλόβαθμων στόχων όσο και κατά του πλήθους που θα προσπαθούσε να διαφύγει. Σε προγενέστερα έγγραφα της δικογραφίας αναφέρεται ακόμη ότι εξεταζόταν και δεύτερη φάση της επίθεσης, με ομάδα ενόπλων να επιχειρεί να κινηθεί προς τις πύλες του Λευκού Οίκου εκμεταλλευόμενη το χάος που θα είχε δημιουργηθεί.

Η ομάδα άρχισε να οργανώνεται ήδη από τον Μάιο, συγκεντρώνοντας χρήματα, ημιαυτόματα όπλα, χιλιάδες φυσίγγια, εκρηκτικές ύλες, drones, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ιατρικό εξοπλισμό, ασυρμάτους και άλλο στρατιωτικού τύπου εξοπλισμό. Παράλληλα πραγματοποιούσε ασκήσεις σκοποβολής και εκπαίδευση σε τακτικές μάχης.

Οι πρώτες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Οχάιο, Μιζούρι, Νεμπράσκα και Καλιφόρνια, ενώ τις επόμενες ημέρες συνελήφθησαν ακόμη δύο ύποπτοι στην Ουάσιγκτον και το Μιζούρι. Ο όγδοος κατηγορούμενος συνελήφθη αυτή την εβδομάδα στη Δυτική Βιρτζίνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κυρίως την εφαρμογή Signal και άλλες κρυπτογραφημένες πλατφόρμες, όπου αντάλλασσαν χάρτες, φωτογραφίες, οδηγίες διαφυγής και πιθανούς στόχους.

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται ακόμη μια αυστηρή εσωτερική ιεραρχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προφίλ των συλληφθέντων

Ο 21χρονος Chandler D. Scaggs από τη Δυτική Βιρτζίνια αποτέλεσε το τελευταίο άτομο που συνελήφθη ως κατηγορούμενος για την υπόθεση. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι είχε οριστεί ως ένας από τους ελεύθερους σκοπευτές της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επρόκειτο να μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον από τον φερόμενο ως βασικό οργανωτή, τον 19χρονο Tycen Proper, όμως έχασε κάθε επαφή μαζί του όταν εκείνος συνελήφθη από το FBI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρ’ όλα αυτά, ο Scaggs φέρεται να ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι εξακολουθούσε να είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στην επίθεση και επιχείρησε να οργανώσει τη μετάβασή του με άλλο συγκατηγορούμενο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι τα μέλη της ομάδας είχαν υιοθετήσει ακραίες αντικυβερνητικές θεωρίες συνωμοσίας και πίστευαν ότι μια επίθεση μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις εγχώριας τρομοκρατίας των τελευταίων ετών, καθώς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η επίθεση θα μπορούσε να είχε προκαλέσει εκατοντάδες θύματα, εάν δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως από το FBI και τις μυστικές υπηρεσίες.