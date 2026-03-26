Νέο “χτύπημα” Τραμπ στα social: “Οι Ιρανοί ικετεύουν για συμφωνία, τους καλώ να σοβαρευτούν”

Νέα ανάρτηση μετά τις αιχμές κατά του ΝΑΤΟ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social επιμένοντας για προσπάθεια συμφωνίας με το Ιράν.

«Μας ικετεύουν αλλά δηλώνουν δημόσια ότι εξετάζουν την πρότασή μας. Λάθος. Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχει γυρισμός και δεν θα είναι ωραίο», πρόσθεσε.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση αποκαλεί τους ιρανούς διαπραγματευτές “παράξενους”.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και «παράξενοι». Μας «ικετεύουν» να κλείσουμε συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς «εξετάζουν την πρότασή μας». ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός, και δεν θα είναι ωραίο!».

Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι οι χώρες του NATO δεν έχουν κάνει “απολύτως τίποτα” για να βοηθήσουν με το Ιράν.

“ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ ‘ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!”, ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social.