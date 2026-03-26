Νέα πυρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ – “Δεν χρειαζόμαστε τίποτα, αλλά μην ξεχάσετε ποτέ αυτή την στιγμή”

Νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (26/3) κατηγορώντας το για αδράνεια κατά της απειλής του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά ”μην ξεχνάτε ποτέ” αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή!» προειδοποιεί με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην άρνηση των δυνάμεων της συμμαχίας να συμμετάσχουν ενεργά στο πόλεμο κατά του Ιράν δίνοντας νέο προειδοποιητικό σήμα προς την συμμαχία.

“ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ ‘ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!”, έγραψε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Μας ικετεύουν να κλείσουμε τη συμφωνία”, έγραψε λίγο αργότερα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας τις κινήσεις του Ιράν. Μάλιστα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς διαπραγματευτές «διαφορετικούς και παράξενους» και τους κάλεσε να “σοβαρευτούν πριν να είναι αργά”.

«Μας ικετεύουν αλλά δηλώνουν δημόσια ότι εξετάζουν την πρότασή μας. Λάθος. Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχει γυρισμός και δεν θα είναι ωραίο», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και «παράξενοι». Μας «ικετεύουν» να κλείσουμε συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς «εξετάζουν την πρότασή μας». ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός, και δεν θα είναι ωραίο!».