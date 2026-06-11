Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, ανταπέδωσε με χτυπήματα σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν η Τεχεράνη – Θρίλερ με το”σφράγισμα” του Ορμούζ

Κατακόρυφα έχει ανέβει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης 11/6 να ανταλλάσσουν νέες επιθέσεις, διεκδικώντας τον έλεγχο των εξελίξεων.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη «συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα» της Τεχεράνης.

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Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, έχουν κλείσει, πληροφορίες που οι ΗΠΑ διαψεύδουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως επρόκειτο για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.

Την ίδια ώρα, ο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, με την Τεχεράνη να διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Νέα σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» νέα σειρά πληγμάτων που εξαπέλυσε στο Ιράν. Αμερικανικές δυνάμεις «διεξήγαγαν νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν» κατά διαταγή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). U.S. forces have completed a new round of strikes inside Iran, according to U.S. Central Command.



CENTCOM says U.S. Marine Corps, Air Force, and Navy assets targeted Iranian military surveillance capabilities, communication systems, and air defense sites at the Commander in… pic.twitter.com/muVPsabuI1— Fox News (@FoxNews) June 11, 2026

Στο στόχαστρο βομβαρδισμών μπήκαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας» σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

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Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Επίσης, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν το βράδυ χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ανακοινώσεις του Ιράν σύμφωνα με τις οποίες πλέον έκλεισε το στενό του Ορμούζ, εν μέσω νέων αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ.

«Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ απόψε», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Το ιρανικό γενικό επιτελείο διεμήνυσε νωρίτερα ότι στο εξής οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει το στενό θα θεωρείται «στόχος». Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό ανέφερε ότι «χτυπήθηκαν» δυο πλοία — η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικά πολεμικά.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βοήθησαν δεκάδες δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο αυτής που περιέγραψε με τον όρο «μυστική αποστολή», η οποία είχε σκοπό να παραμείνει η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας ανοικτή.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι διέταξε την επιχείρηση τον περασμένο μήνα κι υποστήριξε πως χάρη σε αυτή πέρασαν από τη θαλάσσια οδό αυτή συνολικά 200 πλοία και «100 εκατομμύρια βαρέλια αργού» που διατέθηκαν «στην ανοικτή αγορά», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

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Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του αμερικανού προέδρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η «απίστευτα επιτυχημένη προσπάθεια αυτή» δείχνει πως «οι ΗΠΑ ελέγχουν το στενό του Ορμούζ — όχι το Ιράν».

Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ λόγω επιθέσεων του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν– ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, επίσημα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξήχθη επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσαν τα πρακτορεία FARS και MEHR.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν από τη δική του πλευρά ανακοίνωσε μέσω X ότι «ήχησαν» σειρήνες συναγερμού.

Την ίδια ώρα, η αρχή (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας του ανακοίνωσε το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του εμιράτου του Κόλπου και την εκτροπή πτήσεων.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε διότι «το κράτος του Κουβέιτ υπέστη αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» και εξαιτίας «των δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία», ανέφερε η πηγή αυτή στα αραβικά μέσω X.

Το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς παρά τις διαπραγματεύσεις, και οι δύο πλευρές διεκδικούν τον έλεγχο των εξελίξεων με τον αέρα νικητή.

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία Τραμπ με Ιρανούς αξιωματούχους

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Ιράν.

Όπως μεταδίδεται, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι υπήρξε επαφή, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί της Ουάσιnγκτον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν», φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Η διάψευση έρχεται λίγες ώρες μετά από δηλώσεις του Τραμπ στο Fox News, σύμφωνα με τις οποίες είχε απευθείας επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν κλείνει το Στενό του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κατά περισσότερο από δύο δολάρια ανά βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κλείνει το Στενό του Ορμούζ -ένα κρίσιμο σημείο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό- μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στη χώρα νωρίτερα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 2,89% στα 92,63 δολάρια.

22 χώρες απαιτούν το Ιράν να σταματήσει «τις επιθέσεις»

Είκοσι δύο κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις «επιθέσεις» εναντίον ανθρώπων στα «εδάφη τους» με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες (στα αγγλικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στα γαλλικά από το Κε ντ’ Ορσέ).

Οι κυβερνήσεις καταδικάζουν τις «επιθέσεις» στην Ευρώπη, στη βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από ιρανικές κρατικές οντότητες εναντίον ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να τερματίσει αυτές τις ενέργειες αμέσως», τονίζεται στο κείμενο.

Η ομάδα κρατών αυτή (ΗΠΑ, Βρετανία, Αλβανία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία) «καταδικάζει τις απόπειρες φόνων και άλλες κακόβουλες ενέργειες που διαπράττονται στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, τη δύναμη Κουντς, και το υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν».

Κάνουν επίσης λόγο για «πρόσφατη εκστρατεία επιθέσεων στην Ευρώπη εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων, ιρανών δημοσιογράφων και αμερικανικών συμφερόντων, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιαμίν αλ Ισλαμίγια και υποστηρίχτηκε από (ιρανούς) ενδιάμεσους».

Η οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευθύνη για πυρκαγιές και επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο εναντίον δυο εβραίων, καθώς και για άλλες ενέργειες στην Ευρώπη, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.