Συνεχίζεται η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, με εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τα ξημερώματα Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν νέες επιθέσεις νωρίς το Σάββατο, μία ημέρα αφότου η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα ενώ βρίσκεται υπό απειλή και η Ευρώπη προσπάθησε να κρατήσει ζωντανές τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Λίγο μετά τις 2:30 π.μ. στο Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για επερχόμενο πυραυλικό μπαράζ από το Ιράν, ενεργοποιώντας τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε τμήματα του κεντρικού Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, καθώς και στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Οι αναχαιτίσεις ήταν ορατές στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, ενώ οι εκρήξεις αντηχούσαν στη μητροπολιτική περιοχή, καθώς τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ απαντούσαν.

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον χώρων αποθήκευσης και υποδομής εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο νότιο Ισραήλ, δήλωσε η Magen David Adom, η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και ότι δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις για πρόσκρουση πυραύλων. Δεν υπήρχαν αρχικές αναφορές για θύματα.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν φωτιά στην οροφή πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από συντρίμμια αναχαιτισμένου πυραύλου.

⚡ Reports of a targeted assassination in the Iranian city of Qom. More details awaited. pic.twitter.com/PIWVHgX2YV