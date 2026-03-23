Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο La Guardia

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα κατά την προσγείωσή του αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Από την σύγκρουση δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 13 νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport

Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

To αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).