Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο για την υπόθεση Έπσταϊν: “Είσαι η χειρότερη, δεν σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς” (βίντεο)

Σε άλλη μια επίθεση εναντίον γυναίκας δημοσιογράφου προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα αρχεία Έπσταϊν, που εμπλέκουν πολλούς διάσημους, ανάμεσά τους και τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες μαζί με τον κτηματομεσίτη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Θύμα του Αμερικανού προέδρου αυτή τη φορά ήταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλιν Κόλινς, η οποία ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνομιλίας στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, η Κόλινς επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει τις πρόσφατες αποκαλύψεις από τα αρχεία ως επιβαρυντικές κυρίως για Δημοκρατικούς πολιτικούς αντιπάλους του. Παράλληλα, σημείωσε ότι στα έγγραφα υπάρχει αναφορά για στενές σχέσεις του Έπσταϊν με πρόσωπα του στενού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Έλον Μασκ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Τραμπ απάντησε ότι, εφόσον υπήρχε ζήτημα, «θα είχαν υπάρξει μεγάλα πρωτοσέλιδα», με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι αρκετές γυναίκες που έχουν καταγγείλει κακοποίηση από τον Έπσταϊν εμφανίζονται δυσαρεστημένες από τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης διαχειρίστηκε και δημοσιοποίησε τα σχετικά έγγραφα.

.@kaitlancollins is a female version of @Acosta . Amazing that the President of the United States turned on her and CNN right after she brought up The Epstein Files , Musk, Lutnick and survivor concerns (90 seconds) pic.twitter.com/kduktf9k2c February 3, 2026

«Είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει, αλλιώς θα υπήρχαν μεγάλα πρωτοσέλιδα» ήταν τα λόγια του Τραμπ με τη δημοσιογράφο να επιμένει λέγοντας «πολλές γυναίκες που είναι θύματα του Επστάιν είναι δυσαρεστημένες με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε τα έγγραφα».

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός για τη χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν βγήκε τίποτα για μένα» απάντησε ο Τραμπ θέλοντας να δώσει ένα τέλος, με τη δημοσιογράφο να επιχειρεί να συνεχίσει ρωτώντας «αλλά τι θα λέγατε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί, κύριε Πρόεδρε;».

Ο Τραμπ απάντησε με οργισμένο ύφος: «Τι είπατε; Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Ξέρεις, είναι μια νεαρή γυναίκα. Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου».

«Λοιπόν», πρόσθεσε η Κόλινς, «σας ρωτάω για τους επιζώντες της κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, κύριε Πρόεδρε» με τον Τραμπ να συνεχίζει στον ίδιο οργισμένο τόνο «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση, και θα έπρεπε να ντρέπεστε για εσάς».