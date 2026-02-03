Πότε θα καταθέσουν Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπστιν

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν ξεχωριστά, στα τέλη Φεβρουαρίου, σε μια επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου που ερευνά την υπόθεση Έπστιν και είχε απειλήσει με ποινική δίωξη το πρώην προεδρικό ζεύγος, εάν δεν προσερχόταν στην ακρόαση.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα καταθέσει στις 26 Φεβρουαρίου και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ (1993-2001) την επόμενη ημέρα.

Η Επιτροπή επιδίωκε να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον λόγω της στενής φιλικής σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπστιν. Θέλει επίσης να μάθει τι γνώριζε η Χίλαρι Κλίντον για τους δεσμούς του συζύγου της με τον πάμπλουτο χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Κλίντον», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της Επιτροπής αυτής, ο Τζέιμς Κόμερ.

Αν και αρνούνταν να καταθέσουν εδώ και πολλούς μήνες, οι Κλίντον έκαναν στροφή 180 μοιρών, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παραπομπή τους για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε στη συνέχεια να τους ασκήσει δίωξη και κινδύνευαν με φυλάκιση έως και ενός έτους.

Οι καταθέσεις τους θα βιντεοσκοπηθούν και τα λεγόμενά τους θα απομαγνητοφωνηθούν, διευκρίνισε ο Κόμερ, δηλώνοντας ότι «ανυπομονεί» να τους θέσει ερωτήσεις στο «πλαίσιο της έρευνάς μας για τα φρικτά εγκλήματα του Έπστιν και της (Γκισλέιν) Μάξγουελ», της συνεργού του που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον κάνουν λόγο για «καθαρά πολιτικά κίνητρα» εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων

«Διαπραγματεύτηκαν καλόπιστα, εσείς όχι. Σας είπαν, ενόρκως, τι γνώριζαν, αλλά δεν σας νοιάζει», είπε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου, Έιντζελ Ουρένα. «Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν (νομικό) προηγούμενο που θα ισχύει για όλον τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Μπιλ Κλίντον ταξίδεψε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Έπστιν και φωτογραφήθηκε κατ’ επανάληψη μαζί του. Το 2019 δήλωνε ότι δεν του είχε μιλήσει για πάνω από δέκα χρόνια. Διαψεύδει επίσης ότι γνώριζε τα εγκλήματά του Έπστιν και δεν έχει ερωτηθεί από τις δικαστικές αρχές για τις σχέσεις του με τον χρηματομεσίτη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP