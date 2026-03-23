Νέα δήλωση Τραμπ για τις “συνομιλίες με το Ιράν”: “Θέλουν απεγνωσμένα μία συμφωνία”

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Fox Business Network.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ “πάγωσε” για πέντε ημέρες τις επιθέσεις του στρατού των ΗΠΑ σε ενεργειακές δομές του Ιράν μιλώντας για “παραγωγικές συνομιλίες” με την Τεχεράνη σε ανάρτηση του στο Truth Social.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τζο Κέρνεν του CNBC, λίγο μετά τη δημοσίευση, δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν». Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές αρχές ήταν πολύ έντονες και ότι παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.

Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ: Δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις, και δεν υπάρχουν”

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από την επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, καθώς οι στρατιωτικές απειλές του Ιράν έγιναν αξιόπιστες», τόνισε Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας σε έναν δημοσιογράφο του Tasnim.

«Δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις, και δεν υπάρχουν, και με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε το Στενό του Ορμούζ θα επιστρέψει στις προπολεμικές του συνθήκες ούτε θα υπάρξει ειρήνη στις αγορές ενέργειας. Το 5ήμερο τελεσίγραφο του Τραμπ σημαίνει τη συνέχιση του προγράμματος αυτού του καθεστώτος για εγκλήματα κατά του λαού, και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε και να υπερασπιζόμαστε τη χώρα εκτενώς» υπογράμμισε.

«Η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η απειλή ομολόγων εντός των ΗΠΑ και της Δύσης έχει αυξηθεί, και αυτός ήταν ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για αυτήν την οπισθοδρόμηση» ανέφερε.

«Από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα, έχουν σταλεί μηνύματα στην Τεχεράνη από ορισμένους μεσολαβητές, η σαφής απάντηση των οποίων ήταν ότι θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να επιτύχουμε την απαραίτητη αποτροπή» επισήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim υποδέχτηκε τις δηλώσεις Τραμπ με τη φράση «Ο αρχηγός της αμερικανικής τρομοκρατικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πίσω!».