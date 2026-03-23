Νέο κύμα επιθέσεων σε Ισραήλ και Ιράν – “Ειρήνη δια της ισχύος” λέει ο Τραμπ, ενώ λήγει το τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ

Μαίνεται για 24η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το τελεσίγραφο που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το στενό του Ορμούζ να φθάνει στη λήξη του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Το Ιράν απειλεί ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί για «νέες εκπλήξεις», ενώ το Ισραήλ διαμηνύει πως προετοιμάζεται για αρκετές «εβδομάδες» εχθροπραξιών ακόμη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, ενώ με νέα χτυπήματα απάντησε η Τεχεράνη.

Τραμπ: Επιμένει στο τελεσίγραφο – «Αν δεν ανοίξετε τα Στενά του Ορμούζ θα σας εξαφανίσουμε»

Λήγει τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου στην Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με υδρογονάνθρακες.

Αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει ως τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το θαλάσσιο πέρασμα, όπου η κίνηση των πλοίων έχει παραλύσει σχεδόν εντελώς, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».

«Ειρήνη δια της ισχύος για να το πω ήρεμα» έγραψε τα ξημερώματα της Δευτέρας 23/3 ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε νέο μήνυμά του.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί.

Αν ληφθεί υπόψη η ώρα που δημοσίευσε το μήνυμα αυτό μέσω Truth Social, προχθές Σάββατο, το τελεσίγραφό του θα εκπνεύσει στις 01:44 (ώρα Ελλάδας), το απόγευμα της Δευτέρας ώρα Ουάσιγκτον, νωρίς το πρωί της Τρίτης ώρα Τεχεράνης.

Αν η Ουάσιγκτον κάνει πράξη την απειλή αυτή, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει πως θα κλείσει οριστικά το στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απηύθυναν αυστηρή προειδοποίηση προς τις αμερικανικές δυνάμεις, δηλώνοντας ότι: «Αν χτυπήσετε την ηλεκτρική ενέργεια, θα απαντήσουμε με το ίδιο νόμισμα».

Ιράν: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κτίρια στην πόλη Ουρμία, νεκρό ένα παιδί

Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρμία του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα παιδί σκοτώθηκε στην επίθεση στο κτίριο κατοικιών. 🚨فوری؛ هم‌اکنون

March 23, 2026

Επίσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε ραδιοφωνικό σταθμό στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς (νότια), σημαντικό λιμάνι του Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Συνεχείς συναγερμοί στο Ισραήλ λόγω εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπήρξαν αναφορές ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει έντονη πυραυλική δραστηριότητα που προέρχεται κυρίως από το Ιράν.

Εκδόθηκαν πολλαπλές ειδοποιήσεις, κυρίως γύρω από τις περιοχές της Ιερουσαλήμ και του κεντρικού Ισραήλ, αλλά και στο νότο, όπου οι αρχές εκεί έχουν πει στους ανθρώπους να βρουν καταφύγιο, αναφέροντας εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανική εγκατάσταση παραγωγής κινητήρων

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι έχει στοχεύσει μια εγκατάσταση παραγωγής κινητήρων στροβίλων στην επαρχία Κομ του βορειοκεντρικού Ιράν, η οποία χρησιμοποιείται για εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αεροσκαφών που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).



Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι «το Εργοστάσιο Παραγωγής Μηχανών Στροβίλων στο Κομ παρήγαγε κινητήρες αεριοστροβίλων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και εξαρτήματα αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν». The Qom Turbine Engine Production Plant produced gas turbine engines for attack drones and aircraft components used by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The photo dated on March 6, 2026 shows the plant before U.S. airstrikes and the second photo shows the plant three days… pic.twitter.com/wCxiE7Qnka— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 23, 2026

Οδηγία από το Στέιτ Ντιπάρμεντ στους Αμερικανούς «να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή»

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συμβούλεψε σήμερα τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, ειδικά στη Μέση Ανατολή, «να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή».



«Οι Αμερικανοί στο εξωτερικό θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες στις ειδοποιήσεις ασφαλείας που εκδίδονται από την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο σε μια παγκόσμια προειδοποίηση, σημειώνοντας ότι τα «περιοδικά» κλεισίματα εναέριου χώρου ενδέχεται να διαταράξουν τα ταξίδια και ότι τα διπλωματικά κτίρια των ΗΠΑ έχουν γίνει στόχος.



Το υπουργείο προέτρεψε τους Αμερικανούς να εγγραφούν στο step.state.gov για να λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις ασφαλείας και να ακολουθούν το κανάλι «Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ – Ενημερώσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες» στο WhatsApp ή στο @TravelGov στο X.



Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, ο οργανισμός διέταξε όλες τις διπλωματικές αποστολές να επανεξετάσουν «άμεσα» τις θέσεις ασφαλείας τους εν μέσω της ασταθούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή «και της πιθανότητας δευτερογενών επιπτώσεων», σύμφωνα με ένα διπλωματικό τηλεγράφημα που στάλθηκε παγκοσμίως και είδε το CNN.

Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο drones

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ανατολική περιοχή της χώρας.



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε ακόμη ένα drone στην ίδια περιοχή, καθώς και έναν πύραυλο που στόχευε το Ριάντ. Ένας ακόμη πύραυλος έπεσε σε ανοιχτή περιοχή.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, εκ των οποίων ένας αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

CENTCOM: Στο στόχαστρο η ιρανική αμυντική βιομηχανία

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο παραγωγής στροβιλοκινητήρων στην πόλη Κομ του Ιράν που επλήγη αποτελούσε κρίσιμη εγκατάσταση για την κατασκευή κινητήρων αερίου που χρησιμοποιούνται σε επιθετικά drones και εξαρτήματα αεροσκαφών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν την εγκατάσταση στις 6 Μαρτίου 2026, πριν από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, και εκ νέου τρεις ημέρες αργότερα, αποτυπώνοντας την εκτεταμένη καταστροφή που προκάλεσαν οι επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τους ισχυρισμούς ότι καταρρίφθηκε αεροσκάφος F-15

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ένα αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πρόσφατα.

Ανέφερε ότι οι φήμες ότι το ιρανικό καθεστώς κατέστρεψε το σκάφος ήταν «ψευδείς».

Πρόσθεσε: «Κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν».

Πετρέλαιο: Το WTI πάνω από τα 100 δολάρια, το Brent πάνω από τα 113

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο κατά τις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των αγορών, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστησαν σαφές το σαββατοκύριακο ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει παράλυση των μεταφορών υδρογονανθράκων μέσω του στενού του Oρμούζ, θα διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες ακόμη.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, σημείωνε άνοδο 1,78%,στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME).

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό, 1,73%, στα 113,44 δολάρια.

Την 27η Φεβρουαρίου, παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Μπρεντ στα 72,48.

Πρόεδρος ΔΟΕ: Αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες

Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), αναφερόμενος σε «μείζονα απειλή» για την παγκόσμια οικονομία.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Την εποχή, σε καθεμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε ο κ. Μπιρόλ.

Αναφερόμενος επίσης στις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022,πρόσθεσε πως «αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί».

Τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, συνέχισε.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», εκτίμησε ακόμη ο κ. Μπιρόλ.

«Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μείζονα απειλή και ελπίζω (…) ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.