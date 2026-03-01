Νέα απειλή Τραμπ: «Αν χτυπήσει το Ιράν, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς»

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν με δύναμη που δεν έχει δει ποτέ κανείς όμοια της, αν απαντήσει η Τεχεράνη στα αμερικανικά πλήγματα.

Ειδικότερα, με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα χτυπήσουν πολύ σκληρά σήμερα, σκληρότερα από ποτέ.

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι πρόκειται να χτυπήσει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ στο παρελθόν. Καλύτερα να μην το κάνουν όμως, γιατί αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε με μία δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πάλι με ανάρτηση στο Truth Social.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών τραμπούκων. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του», είχε γράψει.