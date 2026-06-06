Χαλκ Χόγκαν: Έκλεισε ο φάκελος για τον θάνατό του – Πέθανε από φυσικά αίτια ο 71χρονος παλαιστής

Ολοκληρώθηκε η έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον θάνατο του Χάλκ Χόγκαν, με τον φάκελό του να κλείνει σχεδόν ένα χρόνο αφού ο δημοφιλής παλαιστής του WWE άφησε την τελευταία του πνοή.

Όπως διαπιστώθηκε ο Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή από έμφραγμα, όπως ανέφερε η αρχική εξέταση, χωρίς να διαπιστώνονται στην πορεία τραυματικές κακώσεις ή τοξικολογικοί παράγοντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χαλκ Χόγκαν, πέθανε στις 24 Ιουλίου του 2025 στο σπίτι του στην Clearwater της Φλόριντα, σε ηλικία 71 ετών. Ο διάσημος πρωταθλητής του WWE είχε ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. Στο διαμέρισμα βρισκόταν η σύζυγός του, Σκάι Ντέιλι ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χόγκαν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα μετά από χειρουργική επέμβαση. Είχε υποβληθεί σε 20 έως 30 επεμβάσεις σε γόνατα, ισχία και πλάτη τα τελευταία χρόνια.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο Χαλκ Χόγκαν πέθανε «αποκλειστικά από σοβαρή φυσική νόσο», έμφραγμα δηλαδή όπως ανέφερε η αρχική εξέταση. «Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο καταθέσεων, ιατρικών αρχείων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι ο θάνατος του Τέρι Μπολέα οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η περιουσία του

Η περιουσία του περιλαμβάνει 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, περίπου 800.000 δολάρια σε προσωπικά αντικείμενα και πνευματικά δικαιώματα αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μια αγωγή για ιατρικό λάθος άγνωστης αξίας. Δεν καταγράφηκε, ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χόγκαν, το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελή σπίτια στη Clearwater, αξίας περίπου 11 εκατ. δολαρίων.

Η χήρα του Χόγκαν Σκάι Ντέιλι Χόγκαν, αναφέρεται ως επιζών σύζυγος, ενώ η κόρη του η 37χρονη Μπρουκ, δεν είναι ανάμεσα στους δικαιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια είχε ζητήσει το 2023 να αφαιρεθεί από τη διαθήκη για να αποφευχθεί μελλοντική δικαστική διαμάχη, καθώς δεν είχε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που ήταν δίπλα στον πατέρα της.