Σοκαριστικό σκηνικό στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του μετά από καβγά με τη σύζυγό του (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Άγκυρα, με έναν άνδρα να κρατάει όμηρο την τρίχρονη κόρη του, απειλώντας την με μαχαίρι και κρεμώντας την από το παράθυρο διαμερίσματος μετά από έντονο καβγά με τη σύζυγό του.

Το παιδί διασώθηκε έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας.

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Σύμφωνα με την Haberler, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας διαπληκτίστηκε με τη σύζυγό του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και στη συνέχεια απείλησε τη ζωή του παιδιού του.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, άρπαξε την τρίχρονη κόρη του και την κράτησε όμηρο κρατώντας μαχαίρι. Η κατάσταση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν εμφανίστηκε στο παράθυρο του διαμερίσματος κρατώντας κρεμασμένο απέξω το παιδί, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Βίντεο από το περιστατικό, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τις δραματικές στιγμές πριν από την επέμβαση της αστυνομίας και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

🚨 Ankara Etimesgut'ta eşiyle tartıştıktan sonra 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi https://t.co/1K5QWzkfcb pic.twitter.com/M1ineSXFFy— Halk TV (@halktvcomtr) June 5, 2026

Γείτονες που έγιναν μάρτυρες των σκηνών ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες, πυροσβέστες και μονάδες των ειδικών επιχειρήσεων, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Για αρκετή ώρα διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, εκείνος δεν έδειχνε καμία διάθεση να συνεργαστεί και απέρριπτε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Όταν κατέστη σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις δεν απέδιδαν αποτέλεσμα, οι ειδικές δυνάμεις αποφάσισαν να επέμβουν. Άνδρες των ειδικών επιχειρήσεων εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα, ακινητοποιώντας τον δράστη.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το τρίχρονο κορίτσι να απελευθερώνεται χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμούς. Το παιδί παραδόθηκε σε υγειονομικό προσωπικό για προληπτικές εξετάσεις και τέθηκε υπό προστασία.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.