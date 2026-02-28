Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ – «Ένας από τους πιο μοχθηρούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός»

Τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου 28/2.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ένα μακροσκελής μήνυμα του στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε πως «ένας από τους πιο μοχθηρούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός». Παράλληλα, αναφέρει ότι «ελπίζουμε ότι οι IRGC και η Αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς Πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μία ενιαία δύναμη για να επαναφέρουν τη Χώρα στο μεγαλείο που της αξίζε».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ:

Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο μοχθηρούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο Δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς, καθώς και για ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία των αιμοδιψών ΜΠΡΑΒΩΝ του. Δεν κατάφερε να αποφύγει τις Υπηρεσίες Πληροφοριών μας και τα Υψηλής Τεχνολογίας Συστήματα Εντοπισμού μας και, δουλεύοντας στενά με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει ο ίδιος ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη Χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), τον Στρατό και άλλες Δυνάμεις Ασφαλείας και Αστυνομίας, δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και αναζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν Ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο Θάνατο!»

Ελπίζουμε ότι οι IRGC και η Αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς Πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μία ενιαία δύναμη για να επαναφέρουν τη Χώρα στο μεγαλείο που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η ίδια η Χώρα έχει, μέσα σε μόλις μία ημέρα, υποστεί τεράστιες καταστροφές, ακόμη και ολοκληρωτική ισοπέδωση.

Οι βαρείς και στοχευμένοι βομβαρδισμοί, ωστόσο, θα συνεχιστούν, αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Από την πλευρά του, πάντως το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επιμένει ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι είναι «καλά και ασφαλής».

الإمام السيد علي الخامنئي بخير وصحّة و سلامة.— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) February 28, 2026

Τραμπ: Έχω μια «καλή ιδέα» για το ποιος θέλω να ηγηθεί του Ιράν

Το αμερικανικό ABC News ρώτησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ποιον θέλει να ηγηθεί του Ιράν σε περίπτωση που ο στόχος των ΗΠΑ για την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης επιτύχει. «Ναι. Έχουμε μια πολύ καλή ιδέα», απάντησε.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν σκοτώθηκαν στρατιώτες ούτε επλήγησαν πλοία

Σε μια ανάρτηση στο X, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού αναφέρει ότι «δεν έχουν αναφερθεί θύματα στις ΗΠΑ» μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Πρόσθεσε ότι «κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Το Armada είναι πλήρως λειτουργικό».

🚫The Iranian regime claims to have killed 50 U.S. service members. LIE.

✅There have been no reported U.S. casualties.



🚫The IRGC claims that a U.S. Navy ship was struck by missiles. LIE.

✅No U.S. Navy ship has been struck. The Armada is fully operational.



🚫The Iranian… pic.twitter.com/qGsZ45EmzD

Ανέφερε ότι οι επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις που στεγάζουν προσωπικό των ΗΠΑ υπέστησαν «ελάχιστες» ζημιές οι οποίες «δεν έχουν επηρεάσει τις επιχειρήσεις».