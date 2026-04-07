Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μπαρό: Ελπίζει ο Τραμπ να μην υλοποιήσει την απειλή του κατά του Ιράν

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του

Μπαρό: Ελπίζει ο Τραμπ να μην υλοποιήσει την απειλή του κατά του Ιράν
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει ο Αμερικανός προεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μην υλοποιήσει τις τελευταίες απειλές του κατά του Ιράν.

“Κανείς δεν σβήνει έναν πολιτισμό… Αυτό το τελεσίγραφο δεν είναι το πρώτο που έχει θέσει ο πρόεδρος Τραμπ από τότε που άρχισε ο πόλεμος”, δήλωσε ο Μπαρό μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2.

“Προφανέστατα ελπίζω να μην προχωρήσει με τις απειλές του που θα ωθήσουν την περιοχή αλλά και τον κόσμο σε μια νέα κλιμάκωση που θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη”, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ απείλησε σήμερα ότι “ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε”, καθώς το Ιράν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αποδοχής του τελεσίγραφου του Αμερικανού προεδρου για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ