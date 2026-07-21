Νόμος Κατρούγκαλου – Συντάξεις χηρείας: Μπαίνει τέλος σε μία δεκαετή κοινωνική αδικία

Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας βάζει η νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή, καταργώντας μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προβλέψεις του νόμου 4387/2016, γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου. Η αλλαγή αφορά χιλιάδες δικαιούχους και επαναφέρει το αρχικό καθεστώς καταβολής των συντάξεων χηρείας.

Τι αλλάζει

Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η περικοπή που προβλεπόταν μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονταν στο καθεστώς του νόμου 4387/2016. Έτσι, η κύρια σύνταξη λόγω θανάτου θα εξακολουθεί να καταβάλλεται με το αρχικό ποσοστό δικαιώματος, χωρίς τη μείωση που ίσχυε μέχρι σήμερα.

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Για τους συνταξιούχους στους οποίους είχε ήδη εφαρμοστεί η περικοπή –κυρίως δικαιούχους του Δημοσίου– η σύνταξη χηρείας επανέρχεται από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Παράλληλα, το Δημόσιο παραιτείται από κάθε αξίωση αναζήτησης αναδρομικών ποσών που συνδέονταν με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Η δήλωση της Νίκης Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, χαρακτήρισε τη ρύθμιση αποκατάσταση μιας αδικίας που παρέμενε για μία δεκαετία.

«Βάζουμε τέλος σε μία δεκαετή κοινωνική αδικία – καταργούμε τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας», δήλωσε, τονίζοντας ότι η νέα νομοθετική παρέμβαση αποκαθιστά τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος 4387/2016 και προσφέρει ασφάλεια σε χιλιάδες οικογένειες.

Πότε τίθεται σε ισχύ

Οι σχετικές διατάξεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βουλής και θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Μετά την ψήφισή της, οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας διάταξης για όλους τους δικαιούχους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές που φέρνει η νέα ρύθμιση

Η νέα νομοθετική παρέμβαση εισάγει τέσσερις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας και των εθνικών συντάξεων, με στόχο την κατάργηση διατάξεων του νόμου 4387/2016.

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1. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία

Καταργείται η μείωση που προβλεπόταν για τις συντάξεις χηρείας μετά την παρέλευση τριών ετών. Πλέον, η κύρια σύνταξη λόγω θανάτου θα εξακολουθεί να καταβάλλεται με το αρχικό ποσοστό δικαιώματος, ενώ όσοι είχαν δει το ποσοστό να περιορίζεται από το 70% στο 35% θα το δουν να επανέρχεται στο 70%.

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2. Οριστική κατάργηση των περικοπών για περισσότερους από 75.000 δικαιούχους

Οι περικοπές που δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί σε περίπου 75.000 συνταξιούχους χηρείας δεν θα τεθούν ποτέ σε ισχύ, καθώς καταργούνται οριστικά. Παράλληλα, το Δημόσιο δεν θα διεκδικήσει αναδρομικά ποσά που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις συγκεκριμένες διατάξεις.

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3. Διατήρηση και των δύο εθνικών συντάξεων

Η νέα ρύθμιση διασφαλίζει ότι όσοι λαμβάνουν μία σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου από διαφορετικό ασφαλιστικό δικαίωμα θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται περίπου 122.000 συνταξιούχοι από την απώλεια της δεύτερης εθνικής σύνταξης, χωρίς να τίθεται ζήτημα αναδρομικών.

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4. Αυξημένη στήριξη για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς

Τα παιδιά που δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλέον το πλήρες ποσοστό της εθνικής σύνταξης για κάθε γονέα ξεχωριστά. Έτσι, το συνολικό ποσό της εθνικής σύνταξης που θα καταβάλλεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αυξάνεται σημαντικά.

Οι διατάξεις έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή και ψηφίζονται σήμερα από την Ολομέλεια.