Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συζητούν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας και αποναρκοθέτηση

Σε συζητήσεις για τη δημιουργία προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης προχώρησαν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν.

Το προτεινόμενο πλαίσιο αφορά ένα πέρασμα κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, οι δύο υπουργοί εξέτασαν ένα «πλαίσιο κατά στάδια», το οποίο προβλέπει τη διαμόρφωση προσωρινού διαδρόμου για τα πλοία και κοινή επιχείρηση απομάκρυνσης ναρκών από τα Στενά.

Συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο, με τελικό στόχο την επίτευξη μόνιμης λύσης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Ιράν και Ομάν συμφώνησαν επί του προτεινόμενου πλαισίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, έφτασε νωρίτερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι μελλοντικές ρυθμίσεις για τη διέλευση των πλοίων και τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.