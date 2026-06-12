Πέφτει σήμερα η “αυλαία” των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια

Τελειώνουν σήμερα Παρασκευή 12/6 οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερακαι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19/6.

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Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 15/6 είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας.

Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.