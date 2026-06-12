ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πέφτει σήμερα η “αυλαία” των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια

Τη Δευτέρα το τέλος των εξετάσεων στα Γυμνάσια

Πέφτει σήμερα η “αυλαία” των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια
DEBATER NEWSROOM

Τελειώνουν σήμερα Παρασκευή 12/6 οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερακαι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19/6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 15/6 είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας.

Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ