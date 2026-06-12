Ταϊλάνδη: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα – Ήταν σε κώμα για σχεδόν τέσσερα χρόνια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών η Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, Μάχα Βατζιραλονγκόρν, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση.

Η πριγκίπισσα είχε πέσει σε κώμα, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Ελλάδας) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.

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Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού

Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πριγκίπισσα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Εταιρείας Ερυθρού Σταυρού της Ταϊλάνδης από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, όταν είχε καταρρεύσει λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Το παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι η αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση περιόδου πένθους 100 ημερών.

Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo— Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η τότε 44χρονη πριγκίπισσα κατέρρευσε ξαφνικά ενώ εκπαίδευε τα σκυλιά της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, με την πριγκίπισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

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IN MEMORIAM



Princess Bajrakitiyabha of Thailand



1978 – 2026



Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk— The Royal News Organisation (@royalnews_org) June 12, 2026

Οι γιατροί απέδωσαν τότε την κατάρρευσή της σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα.

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Παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, η κατάσταση της υγείας της δεν βελτιώθηκε ποτέ ουσιαστικά. Η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα από το 2022, ενώ η ζωή της υποστηριζόταν μηχανικά.

🇹🇭 Princess Bajrakitiyabha 1978 – 2026 pic.twitter.com/7ipkStotOb ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 12, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθούνταν στενά από τη βασιλική οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό.

Έντονο ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας της

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα ήταν η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν και συγκαταλεγόταν στα πλέον προβεβλημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης.

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Η μακροχρόνια απουσία της από τη δημόσια ζωή λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας της είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη χώρα, με τις επίσημες ενημερώσεις για την κατάστασή της να είναι περιορισμένες τα τελευταία χρόνια.