Οινούσσες: Θαλαμηγός με 5 επιβαίνοντες προσάραξε και έβαλε νερά στα Πρασονήσια

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 12/6 στο Λιμενικό Σώμα, καθώς θαλαμηγός προσάραξε και έβαλε νερά στην περιοχή Πρασονήσια, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Οινουσσών και Χίου.

Στο πολυτελές σκάφος σημαίας Τουρκίας επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με το Λιμενικό είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την εκτίμηση της κατάστασης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ.