“Βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν” διαμηνύει ο Τραμπ – Δεν επιβεβαιώνει τα περί συμφωνίας η Τεχεράνη

Αβεβαιότητα συνεχίζει να επικρατεί σχετικά με την πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα.

Από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η συμφωνία σχεδόν έκλεισε και ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, ανακουφίζοντας τις αγορές, ωστόσο από την άλλη η Τεχεράνη κρατά αποστάσεις.

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Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών.

Ο Τραμπ διαμηνύει το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/6 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία, που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την υποστήριξη του Μπαρτ Τζόουνς στη διεκδίκηση της θέσης του κυβερνήτη της Τζόρτζια, όπως μετέδωσε το CNN, ο Αμερικανός ανέφερε: «Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός. Αυτό αποτελούσε το 95% της συμφωνίας».

🇺🇸🇮🇷⚡️ — President Trump on Iran:



We ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it. pic.twitter.com/5adsFp9Nvg— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 12, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αποδοχή του συγκεκριμένου όρου αποτέλεσε τον βασικό στόχο της αμερικανικής στρατηγικής και το κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα «πολύ ισχυρό μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό των συγκρούσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

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Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social είχε ανακοινώσει ότι ακύρωσε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το βράδυ της Πέμπτης. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ακόμα, σημείωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ, μέχρι να «οριστικοποιηθεί η συμφωνία».

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BREAKING:



🇺🇸🇮🇷🇮🇱 President Trump has declared an official end to the war with Iran, announcing that a peace agreement will soon be signed in Europe. The breakthrough follows direct negotiations between Trump and the leaders of Qatar, the UAE, and Saudi Arabia. Notably, Israeli… pic.twitter.com/rtgTgR8aSe — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

Δεν επιβεβαιώνει τα περί συμφωνίας το Ιράν

Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υπό διαπραγμάτευση σχεδίου είχε οριστικοποιηθεί, αλλά οι ΗΠΑ άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

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Τα έξι βασικά αιτήματα του Ιράν

Σύμφωνα με το BBC, το Ιράν ζητά εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στα σύνορά του και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα νότια λιμάνια της χώρας.

Επιπλέον, ζητά την κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία του, τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω όροι δεν αφορούν μόνο το πεδίο της ασφάλειας και της διπλωματίας, αλλά συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης του Ιράν.

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ – Κατάρριψη δύο ιρανικών drones από τις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης (drones), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, τα drones φέρεται να ήταν «μονής κατεύθυνσης» και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να αυξάνει την πίεση στην περιοχή.

Παρά το περιστατικό, ο αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά.