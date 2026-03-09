Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό – Ιρανικά χτυπήματα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ

Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται για δέκατη ημέρα η Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με τους πρώτους πυραύλους υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Οι συγκρούσεις έχουν εξαπλωθεί ήδη πέρα από τα σύνορα των δύο χωρών, με επιθέσεις στον Λίβανο, τραυματίες στο Μπαχρέιν και προειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Εν τω μεταξύ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσαν νωρίς τη Δευτέρα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη ότι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους με τους οποίους θα γίνει η παράδοση του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι.

Μπαχρέιν: Πλήγμα κατά του κρατικού διυλιστηρίου πετρελαίου από ιρανικό drone

Πυκνός καπνός εθεάθη να ανεβαίνει από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν σήμερα Δευτέρα, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Iran launches drone attack on a BAPCO refinery in Bahrain, according to reports. Multiple videos show a fire. pic.twitter.com/hnmmGm3iCI— Open Source Intel (@Osint613) March 9, 2026

Η επίθεση σημειώνεται, αφού η κυβέρνηση νωρίτερα είχε δηλώσει ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα ως αποτέλεσμα άλλου ιρανικού πλήγματος με drone, πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Η Bapco Energies του Μπαχρέιν, διυλιστήριο της οποίας δέχθηκε το χτύπημα, ανακοίνωσε κατάσταση «ανωτέρας βίας» στις δραστηριότητες του ομίλου.



Η «ανωτέρα βία» είναι μια ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από την ευθύνη σε περίπτωση που η μη τήρηση των υποχρεώσεων προμήθειας οφείλεται σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου τους.

Σημειώνεται πως το διυλιστήριο Bapco είναι η κύρια υποδομή πετρελαίου του Μπαχρέιν και βασική εγκατάσταση στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις στο Ιράν και τη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές αφού ανακοινώθηκε χθες βράδυ ότι αναδείχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «άρχισαν επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ανέφεραν μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι έπληξε και «υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από προχθές Σάββατο. لحظة استهداف منطقة الغبيري pic.twitter.com/gb3MFPcfGS ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 9, 2026

Το Ιράν εκτόξευσε τους πρώτους πυραύλους μετά την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν την Κυριακή την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη, του αγιατολά Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Οι ιρανικοί αμυντικοί πύραυλοι ανταποκρίνονται στον τρίτο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται πύραυλος πάνω στον οποίο αναγράφεται «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά», σιιτική θρησκευτική αναφορά.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι δίνει μάχες με καταδρομείς του Ισραήλ που μεταφέρθηκαν στον Λίβανο με ελικόπτερα

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι κατέρριψε ελικόπτερο του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

Αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας. سیستمە بەرگرییەکەی نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر بە رەتڵ دەیتەقێنێت و هێرشەکە تێکدەشکێنێت pic.twitter.com/ZhO2IeCIvb— Rudaw (@Rudawkurdish) March 9, 2026 Earlier, a U.S. C-RAM system shot down two drones launched by the Islamic Resistance in Iraq over Erbil, in the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/8ZVAwI2JyS— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 9, 2026

Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διέταξε τους μη απαραίτητους Αμερικανούς διπλωμάτες και τα μέλη των οικογενειών των κυβερνητικών υπαλλήλων των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Ισχυρές εκρήξεις στη Ντόχα

Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Iran launched ballistic missile attacks targeting Doha, Qatar, on Tuesday night.pic.twitter.com/mhfdICvTAi— WorldBriefDaily (@WorldBriefDaily) March 9, 2026

Το εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του Κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Κουβέιτ ξανά στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

Μπαχρέιν: 32 πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν στην επιδρομή drones του Ιράν

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες –ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση– στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

«Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.

Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή» – Κατέρριψαν 4 drones

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.