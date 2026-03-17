Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το πρώτο του ντοκιμαντέρ από τα παιδικά χρόνια έως τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ

Μετά την ανακοίνωση ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναλαμβάνει νέος ηγέτης του Ιράν, κρατικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν το πρώτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Το βίντεο, διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών και προερχόμενο από φιλοκυβερνητικό μέσο, βασίζεται σε περιορισμένο φωτογραφικό υλικό και τον παρουσιάζει ως έναν ταπεινό κληρικό, αφοσιωμένο στον πατέρα του, παρά τις αναφορές που κάνουν λόγο για εκτεταμένο οικονομικό δίκτυο στο εξωτερικό.

Τον Φεβρουάριο, αναφορές όπως αυτή τουBloomberg αποκάλυψαν την «οικονομική αυτοκρατορία» του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η οποία περιλαμβάνει δισεκατομμύρια σε ακίνητα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οργανωμένα μέσα από περίπλοκες εταιρικές δομές.

Το ντοκιμαντέρ ανοίγει με αναφορά στη γενέτειρά του, τη Mashhad, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία στο πλευρό του πατέρα του, καθώς και εικόνες από το σπίτι όπου μεγάλωσε. Γίνεται επίσης μια σύντομη μνεία στη μητέρα του, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh.

Khamenei 2.0 has been an AI-generated leader so far. He has not given a single public speech and has not met anyone in person on camera. But this documentary was released within hours of Mojtaba's election as leader. @iranwire team has added English subtitles.#IranWar… pic.twitter.com/htAAhBLeAy— IranWire (@IranWireEnglish) March 10, 2026

Ο Μοτζτάμπα παρουσιάζεται από νεαρή ηλικία ως προσηλωμένος στη μάθηση, έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε Σιίτες κληρικούς, ενώ την περίοδο του πολέμου Ιράν–Ιράκ εμφανίζεται ως «απλός Basiji». Στη συνέχεια, προβάλλεται ως καθηγητής υψηλού επιπέδου, με γλωσσομάθεια και εξειδίκευση στην ψυχολογία και την ψυχανάλυση, καθώς και με βαθιά γνώση θρησκευτικών κειμένων, τεχνολογίας, στρατιωτικών και πολιτικών ζητημάτων.

Σημειώνεται είναι ότι στο ντοκιμαντέρ ο ίδιος εμφανίζεται μόνο σε φωτογραφίες.

Ως «Agha Mojtaba» τον περιγράφει η αφήγηση, όπου παρά τις προσωπικές τραγωδίες, συνεχίζει να υπηρετεί τον λαό της Ισλαμικής Επανάστασης, παραμένοντας πιστός στο πνεύμα της Εποχής του Χομεϊνί. Σημειώνεται ότι δεν έχουμε δει δημόσια βίντεο ή εικόνες του από την ανάληψη των καθηκόντων του, κάτι που δημιουργεί την αίσθηση μυστικότητας γύρω από τη νέα ηγεσία.

Την ίδια στιγμή ένα παλαιότερο βίντεο δείχνει τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να περιμένει στην ουρά για να αγοράσει κάτι σε ένα φιλανθρωπικό παζάρι σε ένα σχολείο.

