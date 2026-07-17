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«Κόλαση» στη Νορβηγία: Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς (Βίντεο)

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

«Κόλαση» στη Νορβηγία: Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν, στη νότια Νορβηγία.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

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Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, όπου ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.

Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

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