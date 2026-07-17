«Κόλαση» στη Νορβηγία: Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς (Βίντεο)

Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν, στη νότια Νορβηγία.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

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Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls— Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, όπου ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.

JUST IN: Massive fire in Drammen, Norway destroys over 100 homes https://t.co/OKz8NyGnf4 pic.twitter.com/rLKXlhEqgv— Rapid Report (@RapidReport2025) July 17, 2026

Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.