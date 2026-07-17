Τραμπ: Θέλει να χρεώνει 100.000 δολάρια το μήνα επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του

Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να χρεώνει τους χρηματιστές και τους επενδυτές έως και 100.000 δολάρια τον μήνα για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα του, Truth Social, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Η εταιρεία αποκάλυψε την Πέμπτη μια επί πληρωμή, αδειοδοτημένη ροή δεδομένων με την ονομασία «Truth API», προκειμένου να παρέχει σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες την «ταχύτερη» πρόσβαση σε αναρτήσεις από λογαριασμούς με μεγάλη επιρροή στο Truth Social.

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Το προϊόν θα παραδίδει τις αναρτήσεις από τους 10 λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στους πελάτες με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με μια κανονική ειδοποίηση (push notification) στην πλατφόρμα του Truth Social, δήλωσε εκπρόσωπος.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της TMTG στον τομέα της αδειοδότησης δεδομένων, ανοίγοντας μια νέα πηγή εσόδων για την εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις στην επέκταση της δραστηριότητάς της στα μέσα ενημέρωσης εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από μεγαλύτερες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ στο Truth Social, όπως οι δασμοί για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» (Liberation Day) και οι αναρτήσεις για τους εμπορικούς περιορισμούς στην Κίνα, έχουν επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό καθιστά τις αναρτήσεις του κρίσιμη πηγή πληροφοριών για χρηματιστές, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στις 9 Απριλίου 2025, οι κύριοι δείκτες της Wall Street σημείωσαν απότομη άνοδο, αφού ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα παγώσει πολλούς από τους νέους δασμούς του για 90 ημέρες.

Το «The Donald J. Trump Revocable Trust» κατέχει περίπου 114,75 εκατομμύρια μετοχές, γεγονός που αντιπροσωπεύει περίπου το 41% του συνόλου των κυκλοφορουσών μετοχών της μητρικής εταιρείας του Truth Social, TMTG, σύμφωνα με τα έγγραφα των ρυθμιστικών αρχών.