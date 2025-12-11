Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Μινεσότα: Εργαζόμενος catering σκοτώθηκε όταν τον χτύπησε εκχιονιστικό στο πάρκινγκ

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του θύματος

Στο πάρκινγκ του Διεθνούς Αεροδρομίου Μινεάπολη – Σιντ Πωλ στη Μινεσότα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (09/12) μία τραγωδία, όταν κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας ένα εκχιονιστικό μηχάνημα χτύπησε και σκότωσε έναν εργαζόμενο catering.

Ειδικότερα, ο 47χρονος εργαζόμενος χτυπήθηκε από ένα εκχιονιστικό όχημα Ford F550 στο πάρκινγκ των εγκαταστάσεων της LSG Sky Chef (εταιρεία catering για αεροδρόμια) κοντά στον τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Metropolitan Airports Commission, Jeff Lea, στο People.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές για το περιστατικό, ενώ πρόσφεραν – χωρίς αποτέλεσμα- πρώτες βοήθειες οι άνθρωποι που έφτασαν πρώτοι στο σημείο του ατυχήματος.

«Ο 25χρονος χειριστής του εκχιονιστικού μηχανήματος είχε προσληφθεί από την LSG Sky Chef για να καθαρίσει το χιόνι και δεν είχε καμία σχέση με τις λειτουργίες του αεροδρομίου ή το προσωπικό του. Παρέμεινε στον τόπο του ατυχήματος και συνεργάστηκε με τις αρχές», δήλωσε ο Lea.

Η Αστυνομία της Πολιτείας της Μινεσότα βοηθά την Αστυνομία του Αεροδρομίου MSP στην έρευνα του ατυχήματος.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του θύματος, εν αναμονή της ενημέρωσης των μελών της οικογένειάς του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας LSG Sky Chefs τόνισε στο cbs News: «αυτή η απώλεια μας επηρεάζει όλους, ειδικά όσους συνεργάζονταν στενά μαζί του κάθε μέρα».

Τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, η θερμοκρασία ήταν περίπου -4 °C με ελαφριά χιονόπτωση. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν κάποιο ρόλο στο θανατηφόρο ατύχημα.

Περισσότερες από 200 πτήσεις από το αεροδρόμιο Minneapolis–Saint Paul καθυστέρησαν την Τρίτη λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών.

Η πόλη του Μινεάπολις κήρρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονιού το βράδυ της Τετάρτης.

