Μινεάπολη: Το μυστήριο με τα κίνητρα του μακελάρη και το βίντεο “μανιφέστο” – 12χρονη ομοεθνής μεταξύ των τραυματιών

Σε σοκ παραμένει η Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τη φονική επίθεση του 23χρονου που άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία την τρίτη ημέρα του καθολικού σχολείου.

Ο μαυροφορεμένος δράστης είχε τρία όπλα και άρχισε να πυροβολεί μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα 17 άτομα.

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγεται και η Σοφία Φόρτσα, μία 12χρονη ομοεθνής που βρισκόταν μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου.

Ωστόσο, τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων. "Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς". 8/27/25 Weak Minneapolis mayor defends trans community #Minneapolis #Minnesota #Minneapolisstrong pic.twitter.com/NZio4jmAI5 August 28, 2025

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

“Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς“, έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, κατονομάζοντας τον δράστη ως “Ρόμπιν Γουέστμαν”, έναν άνδρα που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν”.

Ανατριχίλα από τα βίντεο που πριν τη φονική επίθεση

Την ίδια ώρα, ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών που ανέβηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν την αιματηρή επίθεση στη Μινεσότα.

BREAKING – The suspect in the Minneapolis, Minnesota, shooting at a Catholic school and church has been identified as Robin Westman, who posted a manifesto on social media just two hours ago, including a video showing the words “kill Donald Trump” written on a gun. pic.twitter.com/Aqfr5eNea0— Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 27, 2025

Όπως αναφέρει η New York Post, στο βίντεο που δεν φαίνεται καλά το άτομο, πιστεύεται ότι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο.

Στο άλλο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube φαίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία. Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο», ενώ αλλού γράφει πως «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!». Robin Westman, the shooter in mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota He had a YouTube Channel named “Robin W” a manifesto video was found.

I took this screen shoot. You can clearly see where it says “ sponsored by Black rock”.… pic.twitter.com/kXoBFuejCy— Bully Wooly ✊ (@Bully2wooly) August 28, 2025

Επίσης, περιγράφει με λεπτομέρειες την απόφασή του να επιτεθεί στην εκκλησία Annunciation, όπου η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.

«Νιώθω καλά για την Annunciation. Φαίνεται να είναι ένας καλός συνδυασμός εύκολης μορφής επίθεσης και καταστροφικής τραγωδίας και θέλω να κάνω περισσότερη έρευνα. Ανησυχώ για το αν θα βρω μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά και τις περιόδους πριν και μετά το σχολείο», γράφει σε άλλη σελίδα.

«Ίσως θα μπορούσα να επιτεθώ σε μια εκδήλωση στην εκκλησία. Νομίζω ότι η επίθεση σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που έρχονται από το διάλειμμα είναι το καλύτερο σχέδιό μου… Από εκεί μπορώ να μπω μέσα και να σκοτώσω, για όσο περισσότερο μπορώ».

Σύμφωνα με τους New York Post, εξέφρασε τον θαυμασμό του για δολοφόνους, όπως τον Άνταμ Λάνζα του Σάντι Χουκ, τον 20χρονο δράστη της χειρότερης ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, με 26 νεκρούς.

«Είναι βαθιά γοητευμένος για έναν συγκεκριμένο άνδρα: τον Άνταμ Λάνζα. Νομίζω, το Σάντι Χουκ ήταν το αγαπημένο μου παράδειγμα μαζικής δολοφονίας σε σχολείο», έγραφε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.