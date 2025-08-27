Μινεσσότα: Αναγνωρίστηκε η δράστης που σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε 17 – Σοκαριστικό βίντεο πριν την επίθεση

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συγκλόνισε τη Μινεάπολη της Μινεσότα, όταν η 23χρονη Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ μέσα σε μια καθολική εκκλησία γεμάτη παιδιά, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς ανήλικους και δεκάδες τραυματίες. Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ερευνά το περιστατικό ως πιθανή πράξη εγχώριας τρομοκρατίας με κίνητρα μίσους κατά των Καθολικών.

Ο δράστης και το σκοτεινό παρελθόν του

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως η Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών, που κατά τη γέννησή της ονομάστηκε Ρόμπερτ και το 2019 άλλαξε το όνομά της. Η Γουέστμαν προερχόταν από πολυμελή οικογένεια, με τη μητέρα της, Μέρι Γκρέις Γουέστμαν, να έχει εργαστεί έως το 2021 σε ιδιωτικό σχολείο δίπλα στην εκκλησία όπου συνέβη η επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανατριχιαστικά βίντεο πριν την επίθεση

Πριν από το μακελειό, η δράστιδα είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο βίντεο διάρκειας 10 και 20 λεπτών, όπου παρουσιάζονταν όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες, μαζί με μηνύματα μίσους, ρατσιστικά και αντισημιτικά συνθήματα, καθώς και απειλές κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ένα από τα βίντεο ακουγόταν η φωνή της να μιλά για κατάθλιψη και την πρόθεσή της να ολοκληρώσει μια «τελική πράξη».

Ο απολογισμός και οι αντιδράσεις

Το μακελειό σημειώθηκε μέσα στην εκκλησία κατά τη διάρκεια λειτουργίας, με τα θύματα να είναι παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών. Άλλα 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, χαρακτήρισε την πράξη «ακατανόητη» και «άκρως σκληρή», καταδικάζοντας την επίθεση που στόχευε αθώους.

Στιγμές πανικού σε σχολείο και εκκλησία

Η επίθεση συνέβη μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου φοιτούν περίπου 395 μαθητές. Οι τοπικές αρχές και γονείς αντιμετώπισαν στιγμές τρόμου, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας βρήκαν μπλοκαρισμένες πόρτες και έναν καπνογόνο στο χώρο. Ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι, περίστροφο και πιστόλι, χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Σήμερα στα νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία της περιοχής δίνουν μάχη για να περιθάλψουν τους 15 τραυματίες μαθητές και δύο ενήλικες που μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα από σφαίρες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.