Μιλάνο: Πρόβλημα υγείας οδηγού προκάλεσε τον εκτροχιασμό τραμ

Τα στοιχεία των ερευνών έδειξαν ότι ο εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο, χθες το απόγευμα, οφείλεται σε ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού.

«Αισθάνθηκα άσχημα και δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω το ‘κλειδί’, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λάθος πορεία», δήλωσε ο οδηγός.

Υποβλήθηκε άμεσα σε τεστ για ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών, τα οποία ήταν αρνητικά.

Από την σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ένας άνδρας 60 ετών και ένας 46χρονος. Ο πρώτος ήταν μόνιμος κάτοικος Μιλάνου και ο δεύτερος με καταγωγή από την Σενεγάλη.

Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από τις λαμαρίνες του τραμ, το οποίο, εκτροχιαζόμενο λόγω της υψηλής ταχύτητας, έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.

Οι τραυματίες συνολικά είναι 49 και σύμφωνα με τους γιατρούς, κανείς τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για εξ αμέλειας ανθρωποκτονία.