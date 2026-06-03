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Σοκ στην Ιταλία: Έκαψαν ζωντανούς 4 μετανάστες μέσα σε μίνι βαν – Τι εξετάζουν οι αρχές

Πυρπόλησαν το βανάκι των εργατών που μάζευαν φράουλες χωρίς να πληρώνονται

Σοκ στην Ιταλία: Έκαψαν ζωντανούς 4 μετανάστες μέσα σε μίνι βαν – Τι εξετάζουν οι αρχές
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιταλία όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν όχημα με μετανάστες που δούλευαν ως εργάτες γης στην Κοσέντσα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι 4 μετανάστες εργάζονταν στον κάμπο και μάζευαν φράουλες χωρίς καν να πληρώνονται. Οι Αρχές υποψιάστηκαν ότι πρόκειται για μετανάστες και για ενδεχόμενη βεντέτα, κάτι που επιβεβαίωσε ο Αφγανός που επέζησε από την τραγωδία.

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Ο άνδρας έκανε λόγο για «μεγάλη μαφία» του Πακιστάν, εφόσον οι εργοδότες τους έδιναν μόνο φαγητό και όχι χρήματα. Τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια της περιοχής μαζεύοντας φράουλες, υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Μάλιστα, τους ζήτησαν και πέντε ευρώ για να τους μεταφέρουν καθημερινά στη δουλειά. Οι μετανάστες αρνήθηκαν και αυτό θεωρείται ότι ήταν το αίτιο της τραγωδίας.

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε την Τρίτη (02/06) στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. 

Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μάλιστα φέρονται να είχαν σπάσει από μέσα τις πόρτες του αυτοκινήτου, προκειμένου να μην μπορούν να βγουν από αυτό τα θύματά τους.

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