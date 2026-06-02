Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών ανοιχτά της Καλαβρίας – Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα (ώρα Ιταλίας) σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Καλαβρίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπαζιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιονίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα διακόσια χιλιόμετρα. #Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 25 km NW of Montalto Uffugo (#Italy) || 3 min ago (local time 00:12:36). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/f4vX5cof9X— EMSC (@LastQuake) June 1, 2026

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Έλεγχοι της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των ιταλικών δημοτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι πρόκειται για σεισμό με πολύ μεγάλο εστιακό βάθος.

«Πρόκειται για έναν σεισμό με πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, ο οποίος δεν μας δημιουργεί καμία ανησυχία», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η δόνηση «δεν επηρεάζει την επιφάνεια, ούτε είναι προάγγελος άλλων σεισμικών δονήσεων».