Μιλάνο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροχιασμό τραμ – Έπεσε πάνω σε πεζούς (Εικόνες)

Το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα

Πηγή Φωτογραφίας: Il Giorno
Συρμός του τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και τρεις περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Άλλοι δεκαεπτά άνθρωποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος και αυτή την ώρα προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια έναν επιβάτη.

Πηγή Φωτογραφίας: Il Giorno

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Πηγή Φωτογραφίας: Il Giorno
