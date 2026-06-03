Κεφαλογιάννη: «Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων»

Στον εορτασμό των 80 χρόνων Ιταλικής Δημοκρατίας (Festa della Repubblica), κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του πρέσβη Paolo Cuculi, συμμετείχε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπως τόνισε: «Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τη φιλία και την κοινή προσήλωση στην ειρήνη και την ευημερία».

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Η υπουργός μετέφερε τις θερμές ευχές της Ελληνικής Κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προς την Κυβέρνηση και τον λαό της Ιταλίας για την εθνική τους επέτειο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς και μοιράζονται μια στρατηγική εταιρική σχέση που καλύπτει το σύνολο των διμερών τους σχέσεων, και συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, τόνισε ότι Ελλάδα και Ιταλία συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και μοιράζονται κοινές προκλήσεις και ευθύνες, όπως η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Όπως επισήμανε, οι δύο χώρες μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου για το μέλλον, το οποίο θα συνδυάζει την καινοτομία με τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευθύνη και την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας στους τομείς αυτούς θα συνεχίσει να ενισχύεται τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, η υπουργός υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και αβεβαιότητας, η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας αποτελεί παράδειγμα της αξίας του διαλόγου, της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επαναβεβαιώνοντας την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό ιδεώδες.