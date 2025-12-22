Μιλάνο: Εφιάλτης για 15χρονο – Τον απείλησαν για χρήματα και ρούχα

Ένας 15χρονος στο Μιλάνο έζησε έναν εφιάλτη, όταν μία ομάδα νεαρών, το βράδυ της Κυριακής (21/12), για περίπου μία ώρα τον κράτησαν και τον απειλούσαν ώστε να τους δώσει τα χρήματα και τα ρούχα του.

Όπως κατήγγειλε, ο 15χρονος βρισκόταν στην περιοχή της corso Buenos Aires στο Μιλάνο, όταν η συμμορία τον πλησίασε. Τότε τον περικύκλωσαν και του πήραν το μπουφάν. Στη συνέχεια τον ανάγκασαν να βγάλει και να τους δώσει το φούτερ και τα παπούτσια του. Έπειτα τον ανάγκασαν να βγάλει και να τους δώσει το φούτερ και τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες δεν τον άφησαν να φύγει. Τον κρατούσαν μαζί τους, μετακινούμενοι στους γύρω δρόμους, του πήραν το κινητό και το πορτοφόλι του και τον απειλούσαν με μεταλλικό αντικείμενο και ένα μπουκάλι. Επειδή δεν είχε μαζί του χρήματα, τον ανάγκασαν να πάει σε ΑΤΜ για να κάνει ανάληψη.

Όταν διαπίστωσαν ότι η κάρτα του δεν είχε υπόλοιπο, τον υποχρέωσαν να καλέσει τους γονείς του για να ζητήσει να του βάλουν χρήματα. Ο πατέρας του κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε το 112.

Οι καραμπινιέροι έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να συλλάβουν τέσσερα άτομα, ενώ βρέθηκαν και επιστράφηκαν όλα τα κλοπιμαία στον 15χρονο. Πρόκειται για έναν 20χρονο και τρεις ανήλικους, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί στις Αρχές για παρόμοια περιστατικά.

Ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.