Μεξικό: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κι εκτοξεύθηκε μέτρα μακριά – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μεξικό, σε λεωφόρο της πόλης Μοντερέι, με μια 25χρονη να τραυματίζεται βαριά, καθώς προσπάθησε να διασχίσει πεζή τον δρόμο.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το σοκαριστικό περιστατικό, με τα πλάνα να δείχνουν τη γυναίκα να διασχίζει τρέχοντας τον δρόμο. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα δεν πρόλαβε να σταματήσει και χτύπησε την 25χρονη εκτοξεύοντας την πολλά μέτρα μακριά.

🇲🇽 #Monterrey

Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 10, 2026

Οδηγοί που κινούνταν στον δρόμο, ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τη γυναίκα, οδηγώντας την, βαριά τραυματισμένη, σε κοντινό νοσοκομείο.

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 February 10, 2026

Ο οδηγός του οχήματος κρατήθηκε προσωρινά στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και δεν επιχείρησε να αποχωρήσει.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα, αλλά σχετίζεται με κρίση ψυχικής υγείας. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της, πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο. Η οικογένειά της φέρεται να είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη σύγκρουση.

