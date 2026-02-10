Νέα τραγωδία στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – 3 νεκροί, ανάμεσα τους παιδιά, σε τροχαίο (βίντεο)

Τελειωμό δεν έχουν οι τραγωδίες στο δρόμο που έχασαν την ζωή τους οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία πηγαίνοντας προς την Λυόν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, τρία άτομα έχασαν την ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε στον σε τροχαίο στον δρόμο καρμανιόλα έξω από την κοινότητα Domaşnea στη δυτική Ρουμανία. Στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκη πάλι ένα φορτηγό και ένα μίνι βαν.

Από το μίνι βαν απεγκλωβίστηκαν νεκροί τρεις επιβαίνοντες (ο 58χρονος οδηγός και δύο παιδιά 16 και 13 ετών), ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στον ίδιο οδικό άξονα όπου, πριν από λίγες ημέρες, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το μίνι βαν που ταξίδευαν προς την Γαλλία συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό βυθίζοντας στο πένθος τον φίλαθλο κόσμο στην Ελλάδα.