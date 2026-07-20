Ερντογάν για την εισβολή στη Κύπρο: “Είμαστε εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους”

Αδιάλλακτος σχετικά με την στάση της Τουρκίας για την Κύπρο εμφανίστηκε σε ανάρτηση του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στη Μεγαλόνησο.

Ο ίδιος απέτισε φόρο τιμής στους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση “Αττίλας” του 1974. Παράλληλα, ευχήθηκε στον τουρκοκυπριακό λαό για την «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου», αποστέλλοντας, όπως ανέφερε, τους θερμότερους χαιρετισμούς του στους Τουρκοκύπριους.

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«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Η ανάρτηση Ερντογάν

«Mε την ευκαιρία της 52ης επετείου της Κυπριακής Ειρηνευτικής Επιχείρησης, τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη τους ηρωικούς μας μάρτυρες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας.

Συγχαίρω από καρδιάς τον τουρκοκυπριακό λαό για την 20ή Ιουλίου, Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας, και απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.



Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.



Ana vatan ve… pic.twitter.com/ainnR8dfC9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2026

Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στον δίκαιο αγώνα του», αναφέρει.