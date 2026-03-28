Μέση Ανατολή: Το Ιράν στοχοποιεί πλοίο των ΗΠΑ – Κλιμακώνει το Ισραήλ τις επιθέσεις, μπήκαν οι Χούθι στον πόλεμο

Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση σύγκρουσης, καθώς ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα και αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε ο Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα Χ, επισήμανε ότι η Τεχεράνη δεν προχωρά σε προληπτικά χτυπήματα, ωστόσο σε περίπτωση που στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα, «θα αποδώσει δυναμικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

Επίσης, απευθυνόμενος στις χώρες της περιοχής, τόνισε ότι η ασφάλεια και η ανάπτυξη εξαρτώνται από το να μην επιτρέψουν «στους εχθρούς να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη τους», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη φιλοξενία στρατιωτικών υποδομών των ΗΠΑ, απ’ όπου εξαπολύονται επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν γίνονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας, με τους Χούθι της Υεμένης να συμμετέχουν ενεργά στις συγκρούσεις. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε ένα αμερικανικό πλοίο υποστήριξης κοντά στο λιμάνι Σαλαλάχ στο Ομάν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

Την ίδια ώρα, η ένταση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή:

Στο Κουβέιτ, επίθεση με drone προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική ζώνη και τραυματισμούς.

Στη Σαουδική Αραβία, πλήγμα σε αεροπορική βάση τραυμάτισε αρκετούς Αμερικανούς στρατιώτες.

Στο Ιράκ, έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ εντείνει τις ανησυχίες για νέα μέτωπα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η είσοδος των φιλοΐρανών ανταρτών Χούθι στη σύγκρουση, καθώς ανακοίνωσαν την πρώτη τους επίθεση κατά του Ισραήλ.

Αεροπορικές επιδρομές σε Λίβανο και Ιράν

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε νότιες περιοχές, ενώ οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους συνδεδεμένους με το ιρανικό καθεστώς, με εκρήξεις να καταγράφονται ακόμη και στην Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εσωτερικό του Ιράν, καταγράφηκε επίσης πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, να έχει σημειωθεί διαρροή ραδιενέργειας.

Οι διπλωματικές κινήσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, εντείνονται και οι διπλωματικές κινήσεις. Στο Ισλαμαμπάντ προγραμματίζεται συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιρανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης για την προώθηση διαλόγου και επαίνεσε τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν.

Παράλληλα, χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων τους, όπως η συμφωνία Ιράν – Ταϊλάνδης για την ασφαλή διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.