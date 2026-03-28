Φρουροί της Επανάστασης: Χτύπησαν αμερικανικό πλοίο στο Ομάν – Ένας τραυματίας και ζημιές στο λιμάνι Σαλάλα

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εντείνουν τις επιθέσεις τους, αυτή την φορά στοχεύοντας ένα αμερικανικό πλοίο υποστήριξης στο λιμάνι του Ομάν.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του αρχηγείου Khatam al-Anbiya των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι δυνάμεις του Ιράν στόχευσαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο υποστήριξης «σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι της Σαλαλάχ στο Ομάν».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν να σέβονται την εθνική κυριαρχία του Ομάν.

«Όπως έχουμε ανακοινώσει προηγουμένως, η εθνική κυριαρχία της αδελφικής και φιλικής χώρας του Ομάν γίνεται σεβαστή από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν συγκεκριμένα.

OMAN'S PORT OF SALALAH WAS HIT BY TWO DRONES AGAIN



One foreign worker was injured, and a crane was damaged.



Εργαζόμενος τραυματίστηκε από επίθεση drone στο Σαλάλα

Λίγο νωρίτερα, αναφορές στα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τραυματισμό ενός εργαζομένου από επίθεση με drones στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν, ενώ ένας γερανός υπέστη περιορισμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις ομολογούμενες από τις αρχές του Ομάν πληροφορίες, δύο drones χτύπησαν το λιμάνι Σαλάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας τραυματισμό σε έναν αλλοδαπό εργαζόμενο και «περιορισμένες» υλικές ζημιές, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ομάν είχε προηγουμένως διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, πριν ξεσπάσει η τρέχουσα σύρραξη.