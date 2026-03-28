Χούθι: Μπαίνουν στον πόλεμο και πλήττουν το Ισραήλ – Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περνά σε μια πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν επισήμως τη συμμετοχή τους στον πόλεμο, εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με το τρίτο αεροπλανοφόρο, το George Bush, να καταπλέει κοντά στο Ιράν, ενώ οι επιθέσεις και οι απώλειες πολλαπλασιάζονται σε διάφορα μέτωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη άμεση επίθεση των Χούθι κατά του Ισραήλ

Οι φιλοϊρανοί Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη «άμεση εμπλοκή» τους στη σύγκρουση.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε μέσω X, ο εκπρόσωπος των σιιτών ανταρτών της Υεμένης για τις στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, δήλωσε ότι οι Χούθι «στοχοποίησαν με ομοβροντία πυραύλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ισραηλινή επικράτεια».

Νωρίτερα, περίπου στις 06:00 (ώρα Ελλάδας), οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχε[ίρησαν] για την αναχαίτιση της απειλής», πριν επιτρέψουν στους πολίτες να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, είχαν εξαπολύσει «δεκάδες επιθέσεις» κατά του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τα τέλη του 2023 έως τα μέσα του 2025, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δείχνοντας «αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους».

Η οργάνωση δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη, προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου τερματιστεί αυτό που χαρακτηρίζει ως «επιθετικότητα».

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης, καθώς προστίθεται ένα ακόμη ενεργό μέτωπο στον ήδη πολυδιάστατο πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος «δεν έχει τελειώσει ακόμη» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «άλλους 3.554 στόχους» στο Ιράν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι οι στόχοι της Ουάσιγκτον μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «εντός εβδομάδων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο το μέλλον των διπλωματικών επαφών, με πληροφορίες να αναφέρουν πιθανές συνομιλίες και «σχέδιο συμφωνίας» που βρίσκεται στο τραπέζι.

Μέση Ανατολή: Καταπλέει και τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών τους στην περιοχή. Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί στη ζώνη ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που καλύπτει «τη Μέση Ανατολή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα «ενισχύσει ή θα αντικαταστήσει» τα ήδη υπάρχοντα αμερικανικά αεροπλανοφόρα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, περισσότεροι από 1.000 επιπλέον στρατιωτικοί αναπτύσσονται στην περιοχή, αυξάνοντας τη στρατιωτική παρουσία της Ουάσιγκτον.

Φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση

Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο, οι «επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα» και η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο σκηνικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διεθνείς ηγέτες προειδοποιούν για τον κίνδυνο «νέας κλιμάκωσης» τις επόμενες ημέρες, ενώ η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά ρευστή».

Καθώς ο πόλεμος διανύει τον δεύτερο μήνα του, το ενδεχόμενο «γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή» φαίνεται πιο κοντινό από ποτέ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνονται τόσο στο «πεδίο των μαχών» όσο και στο «διπλωματικό παρασκήνιο».