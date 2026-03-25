Μελάνια Τραμπ: Εγκαινίασε τη διεθνή σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας στο πλάι της ανθρωποειδές ρομπότ (Εικόνες)

Η Μελάνια Τραμπ, διοργάνωσε μια πρωτοφανή διεθνή συνάντηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, συγκεντρώνοντας αντιπροσώπους από 45 χώρες και 28 κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

Η Σύνοδος Κορυφής, με τίτλο «Fostering the Future Together», στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών σε εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες.

Πρωτοποριακή συμμετοχή ρομπότ στον Λευκό Οίκο

Κατά την εκδήλωση, η Μελάνια Τραμπ παρουσιάστηκε συνοδευόμενη από το ανθρωποειδές ρομπότ Figure 03, το οποίο υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες σε διάφορες γλώσσες. JUST IN: First Lady Melania Trump walks out with an AI-powered robot at the White House.



"The first American-made humanoid in the White House," Melania Trump said.



Melania Trump is hosting 45 nations at the White House for a two-day global coalition summit.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα ρομπότ συμμετέχει ενεργά σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ενισχύοντας το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας για την τεχνολογική εκπαίδευση των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μήνυμα για συνεργασία και ψηφιακή παιδεία

Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ επισήμανε την ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας για την επέκταση της πρόσβασης σε εκπαίδευση και τεχνολογία, υπογραμμίζοντας ότι η νέα γενιά πρέπει να εξοπλιστεί με δεξιότητες για έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τεχνολογίες εκπαίδευσης, ψηφιακή παιδεία και ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ προωθεί τη δημιουργία περιφερειακών δικτύων και κοινοπραξιών μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα.

Διεθνής συμμετοχή με ηγετικές προσωπικότητες

Στη Σύνοδο συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι κρατών και διεθνών οργανισμών, καθώς και στελέχη από εταιρείες όπως η “,”Microsoft”,”technology company”], η Googletechnology company”] και η OpenAI η Ολένα Ζελένσκα και η Σάρα Νετανιάχου