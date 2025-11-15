Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Αργεντινή μετά από εκρήξεις – Πάνω από 20 τραυματίες (βίντεο+φωτογραφίες)

Μεγάλη πυρκαγιά έχουν προκαλέσει οι αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.

Ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό C5N δήλωσε: «Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές».

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

🇦🇷 A powerful explosion and fire in the Ezeiza industrial park (a suburb of Buenos Aires, Argentina) injured at least 20 people.

The incident affected an agrochemical plant and a paint and varnish factory. pic.twitter.com/gumHCahCW7 pic.twitter.com/vvXWXINAr1 November 15, 2025

Impressionante essa explosão na região de Ezeiza em Buenos Aires. E ainda não se sabe o real motivo, porém as imagens são impressionantes e relatos de muitos feridos. 😱 pic.twitter.com/79XkMo8p0U— mellromao (@mellromao) November 15, 2025

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

La enorme explosión en Ezeiza a las afueras de Buenos Aires destruyó las ventanas de todas las casas cercanas. Se desconoce el número de heridos o si hay victimas ! pic.twitter.com/pJtu2R04s1 November 15, 2025

#Argentina | Buenos Aires, el incendio es dantesco en Ezeiza ya son varias las empresas y fábricas totalmente quemadas incluso cruzando caminos. pic.twitter.com/FlFSu7q29o— UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) November 15, 2025

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.