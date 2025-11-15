Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Αργεντινή μετά από εκρήξεις – Πάνω από 20 τραυματίες (βίντεο+φωτογραφίες)

Στην Εσέια, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες

Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Αργεντινή μετά από εκρήξεις – Πάνω από 20 τραυματίες (βίντεο+φωτογραφίες)
EFE
Μεγάλη πυρκαγιά έχουν προκαλέσει οι αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.

Ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό C5N δήλωσε: «Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές».

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

