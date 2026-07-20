Στην Ισπανία δεν κοιμήθηκε κανείς: Γιορτή δίχως τέλος μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (βίντεο)

Ιστορικές στιγμές, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων, έζησε η Ισπανία, που κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή και να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Η «Ρόχα» κατέκτησε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της στο 106ο λεπτό της παράτασης με το «χρυσό» γκολ του Φεράν Τόρες, με τους Ισπανούς να ξεχύνονται σε δρόμους και πλατείες της χώρας για να πανηγυρίσουν.

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Ο ενθουσιασμός διάχυτος, με χιλιάδες πολίτες από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη έως τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια να γιορτάζουν το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ με ισπανικές σημαίες, καπνογόνα, τραγούδια και συνθήματα.

Δείτε βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς:

Sevilla ha rugido al unísono junto a toda ESPAÑA 🇪🇸



¡Somos, de nuevo, campeones del mundo!🌍#VamosEspaña 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 https://t.co/OB9n3QxoEq pic.twitter.com/wgxD0mwAob July 19, 2026

🇪🇸¡LA SEGUNDA ESTRELLA ESTÁ BORDADA!



🥳🏆Cánticos, bufandas al viento y botes de humo: estalla el Centro Deportivo de San Pablo en #Sevilla tras el pitido final del árbitro.



‼️#España es CAMPEONA del mundo.@carrusel @RadioSevilla @ellarguero pic.twitter.com/rkN0nnCxkE— Libre y Directo (@LibreDirectoSEV) July 19, 2026

Fans in Madrid react to Spain winning The World Cup. pic.twitter.com/F4FzAY1kQP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 19, 2026

CARTAGENA FELIZ



A punto de cumplirse el tiempo reglamentario pic.twitter.com/XFYnJG8ob5— La 7 (@la7tele) July 19, 2026

https://x.com/LibreDirectoSEV/status/2078967997364834664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2078967997364834664%7Ctwgr%5E6fa34bdd990518ceeef80b1129d011eb16e7955b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fsports%2Farticle%2F1853358%2Fdeite-live-paniguri-horis-telos-stin-ispania-gia-to-moudial%2F

🇪🇸 ¡AMBIENTE DE FINAL!



📍 La Plaza de Colón ya está completamente llena de aficionados que esperan el inicio de la gran final del Mundial entre España y Argentina.



👥 Miles de seguidores tiñen el corazón de Madrid de rojo para vivir una noche histórica. pic.twitter.com/S2LhvDlxa0 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 19, 2026

Οι εικόνες από ολόκληρη την Ισπανία αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε, η οποία ολοκλήρωσε με τον ιδανικό τρόπο την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, χαρίζοντας στους Ισπανούς μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας τους.