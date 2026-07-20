Στην Ισπανία δεν κοιμήθηκε κανείς: Γιορτή δίχως τέλος μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (βίντεο)
Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για την επιστροφή της "Ρόχα" στην κορυφή
Ιστορικές στιγμές, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων, έζησε η Ισπανία, που κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή και να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.
Η «Ρόχα» κατέκτησε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της στο 106ο λεπτό της παράτασης με το «χρυσό» γκολ του Φεράν Τόρες, με τους Ισπανούς να ξεχύνονται σε δρόμους και πλατείες της χώρας για να πανηγυρίσουν.
Ο ενθουσιασμός διάχυτος, με χιλιάδες πολίτες από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη έως τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια να γιορτάζουν το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ με ισπανικές σημαίες, καπνογόνα, τραγούδια και συνθήματα.
Δείτε βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς:
Οι εικόνες από ολόκληρη την Ισπανία αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε, η οποία ολοκλήρωσε με τον ιδανικό τρόπο την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, χαρίζοντας στους Ισπανούς μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας τους.
πηγή στην Google
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