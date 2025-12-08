Ματωμένες εφορευτικές επιτροπές στην Ινδία – Δεκάδες νεκροί από τα εξοντωτικά ωράρια

Την προηγούμενη βδομάδα ένα δάσκαλος στην Ινδία βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με ένα βίντεο που τράβηξε πριν τον θάνατο του να αποκαλύπτει την σκληρές συνθήκες που αντιμετωπίζουν μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές.

Σε ένα βίντεο που φέρεται να τράβηξε ο ίδιος πριν από τον θάνατό του, ο Σαρβές Κουμάρ φαίνεται να κλαίει καθώς μιλάει για τις πιέσεις της εκλογικής εργασίας και να είναι αναστατωμένος που δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει εγκαίρως.

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ και 20 μέρες. Αν είχα χρόνο, θα είχα τελειώσει αυτή τη δουλειά», λέει στο βίντεο. Ο Κουμάρ ήταν μεταξύ των χιλιάδων κυβερνητικών υπαλλήλων που έχουν επιφορτιστεί για να βοηθήσουν στην ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων για περισσότερους από 500 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε 12 πολιτείες.

Η Εκλογική Επιτροπή στην Ινδία ονομάζεται Ειδική Εντατική Αναθεώρηση (SIR), και προτάσσει μία εκστρατεία που στοχεύει στη συμπερίληψη κάθε επιλέξιμου ψηφοφόρου και στην αφαίρεση των μη επιλέξιμων ονομάτων από τους εκλογικούς καταλόγους.

Οι υπάλληλοι σε επίπεδο BLO – συνήθως κυβερνητικοί καθηγητές, κατώτεροι υπάλληλοι και συμβασιούχοι εργαζόμενοι – λειτουργούν ως το βασικό προσωπικό πεδίου της Επιτροπής. Πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να διανείμουν έντυπα, να επαληθεύσουν έγγραφα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να ανεβάσουν ακριβή δεδομένα, όλα εντός προθεσμίας ενός μηνός.

Ματωμένες εκλογές

Δέκα υπάλληλοι εφορευτικών επιτροπών στο Ούταρ Πραντές και τη Δυτική Βεγγάλη – δύο πολιτικά κρίσιμες πολιτείες όπου η άσκηση SIR έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες, είπαν στο BBC ότι εργάζονταν 14-15 ώρες την ημέρα με λίγη ξεκούραση, ελάχιστο ύπνο και πενιχρή αμοιβή.

Τα τιμωρητικά ωράρια έχουν προκαλέσει οργή, ειδικά μετά τον θάνατο περισσότερων από δώδεκα εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κουμάρ. Οι οικογένειες έχουν συνδέσει τους θανάτους – από φερόμενες αυτοκτονίες ή καρδιακές προσβολές – με το άγχος που σχετίζεται με την εργασία κατά τις εκλογές.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Ραμεσμπάι Παρμάρ, διευθυντής σχολείου στο Γκουτζαράτ, πέθανε στον ύπνο του μετά από μια αγχωτική ημέρα εργασίας στην SIR, ισχυρίστηκε η οικογένειά του.

Η κόρη του Παρμάρ, η Σιλπάμπεν, είπε ότι συχνά εργαζόταν πολλές ώρες ή μέχρι αργά το βράδυ, και την ημέρα που πέθανε, βγήκε αρκετές φορές έξω για δουλειά ως SIR και πήγε για ύπνο χωρίς να φάει.

Οι θάνατοι έχουν θέσει υπό το βλέμμα ελεγκτικών οργάνων την κατάσταση των εργαζομένων στα εκλογικά τμήματα, με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση για την επιτάχυνση της διαδικασίας SIR.