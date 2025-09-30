Ματαιώνονται όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Βρυξελλών στις 14 Οκτωβρίου λόγω απεργίας

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ματαιωθούν όλες οι αναχωρήσεις αεροσκαφών στις 14 Οκτωβρίου, λόγω της πανεθνικής απεργίας που κήρυξαν τα βελγικά συνδικάτα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο εξοικονόμησης πόρων που προωθεί η κυβέρνηση.

«Λόγω της απεργιακής κινητοποίησης της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, στην οποία συμμετέχει το προσωπικό της υπηρεσίας ασφαλείας, δυστυχώς αναμένουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στις λειτουργίες του αεροδρομίου» ανέφερε στην ανακοίνωση.

Για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, να μην επιτραπεί η απογείωση επιβατικών πτήσεων εκείνη την ημέρα.